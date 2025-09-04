A los 91 años murió Giorgio Armani

El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, murió este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

"Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani", señaló en un comunicado.

La casa de moda indicó que Armani falleció en su hogar. El diseñador de moda no pudo asistir a sus desfiles en junio cuando se recuperaba de una enfermedad no revelada. Estaba planeando un evento importante para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán este mes.

"El señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a sus colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en marcha", agrega.

"A lo largo de los años, Giorgio Armani creó una visión que abarcaba desde la moda hasta todos los aspectos de la vida, anticipándose a los tiempos con extraordinaria claridad y concreción. Lo guiaba una curiosidad inagotable, un enfoque en el presente y en las personas. A lo largo de este camino, creó un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de comunicarse con todos", agrega.

La capilla ardiente estará abierta a partir del sábado y hasta el domingo en Milán, en el teatro que lleva su nombre. La familia informó que por expreso deseo del diseñador, los funerales se desarrollarán en forma privada.

"Mi madre y mi padre me enseñaron el valor del compromiso y del trabajo duro para conseguir las cosas. Es una lección que nunca me ha abandonado", contaba el icónico diseñador sobre el motor que lo impulso a mantenerse activo hasta los últimos años de su vida.

Armani estudió primero Medicina, luego fue expositor en La Rinascente y finalmente encontró su gran ambición: la moda. "Ese fue el momento cuando descubrí el poder de la ropa no solo para cambiar tu aspecto sino, más profundamente, para influir en tu forma de ser y de comportarte", contaba.

"La máxima gratificación es convertirse en un clásico -al margen y por encima de las modas- y ser identificado con un estilo", definía.

