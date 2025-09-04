Impactante operativo: transportaban 417 kilos de cocaína de Salta hacia Santiago del Estero

Las tareas investigativas por parte de los gendarmes a lo largo de tres meses fueron una pieza fundamental para detectar el Modus Operandi. El mismo consistía en la utilización de una camioneta que ingreso el estupefaciente a la provincia, luego otro vehículo oficiaba como “puntero” y, por último, un camión realizaba el transporte del cargamento de droga dentro de los neumáticos.

El can detector de narcóticos de la Fuerza fue clave para descubrir que siete ruedas duales y de auxilio del camión estaban rellenas con el estupefaciente.

Fueron interceptados por los funcionarios sobre la Ruta Nacional Nº 34 cuando se dirigían hacia la provincia de Santiago del Estero. Siete personas fueron detenidas.

A raíz de ese procedimiento, se allanaron cuatro domicilios en Salta (dos en Salvador Mazza, uno en Gral. Mosconi y el restante en Joaquín V. González) y tres en la localidad santiagueña de Quimilí. Se decomisaron elementos de interés para la causa y detuvieron a un ciudadano.

El procedimiento tuvo lugar anteayer por la mañana, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 emanada por la Unidad Fiscal Descentralizada de Tartagal, en la que estaba trabajando los efectivos de la “Sección de Investigaciones Antidrogas “Aguaray”, en la localidad de Senda Hachada pudieron constatar la posible logística para el traslado de un cargamento de cocaína.

Con el apoyo del personal de los Escuadrones 54 “Aguaray” y 52 “Tartagal” y de las Secciones “Senda Hachada” y “Embarcación”, sobre la Ruta Nacional Nº 34, detuvieron la marcha en simultaneo, de una camioneta Volkswagen Amarok y de un camión Volvo FH420.

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, los gendarmes pudieron constatar que la camioneta oficiaba como “puntero”.

Al inspeccionar el transporte de cargas, los uniformados fueron alertados por el can detector de narcóticos que marcó la posible presencia de estupefaciente en las ruedas duales y de auxilio.

Inmediatamente, en presencia de testigos, los funcionarios abrieron los neumáticos y encontraron paquetes rectangulares que sometidos a la prueba de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 417 kilos 715 gramos.

Además, en la localidad de Aguaray, se pudo localizar a una camioneta Toyota Hilux que estaba involucrada en las maniobras de para el ingreso del estupefaciente.

Como resultado del procedimiento llevado a cabo por parte del personal de la Fuerza, se detuvieron a siete personas pertenecientes a una organización narcocriminal. La misma estuvo involucrada en mayo de este año, en el decomiso de una gomería abandonada donde los gendarmes descubrieron neumáticos rellenos con 425 kilos de cocaína.

Luego, el Magistrado Interviniente dispuso siete allanamientos, cuatro en Salta (dos en Salvador Mazza, uno en Gral. Mosconi y otro en Joaquín V. González) y tres en la localidad santiagueña de Quimilí.

Durante las inspecciones se decomisaron una camioneta, un revolver, 11 municiones, un teléfono satelital, dos Handy, seis teléfonos y documentación de interés para la causa. Además, detuvieron a una persona involucrada.

