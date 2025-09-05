Diputados no logra crear la comisión por el fentanilo

La oposición se despachó ayer con fuertes críticas hacia el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Nicolás Mayoraz, por no haber convocado a un plenario de comisiones que hubiera permitido acelerar el proceso de creación de una comisión investigadora vinculada a las muertes por fentanilo contaminado.

Mayoraz pudo frenar el avance debido a que la comisión cabecera para tratar los proyectos es Asuntos Constitucionales, por lo que hubiera sido necesario que el libertario citara a una reunión conjunta con la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para avanzar con la firma de los dictámenes.

A la oposición no le quedará otra alternativa que obligar a Mayoraz a convocar a Asuntos Constitucionales a través de un emplazamiento votado en una próxima sesión que difícilmente tenga fecha por la campaña electoral.

El cálculo del oficialismo es que la oposición utilizará la comisión investigadora como plataforma para castigar al Gobierno por el desguace de los organismos de control (INAME y ANMAT) y las fallas en los controles ocurridos durante la actual administración libertaria.

Regalarle ese escenario a la oposición en la antesala electoral, suponen en La Libertad Avanza (LLA), sería de una torpeza imperdonable y un tiro en el pie innecesario.

La diputada del Frente de Izquierda Vilma Ripoll fue una de las primeras en quejarse por la actitud de Mayoraz. "Este caso necesita resolución rápida. Hay que tener un familiar muerto por fentanilo, ¿me entendés?. Parecen que son de plástico", recriminó.

Su compañero de bloque, Christian 'Chipi' Castillo, reclamó con ironía a Mayoraz que explique "el motivo político" para convocar a la comisión.