San Lorenzo Chico: Un moderno espacio cultural y deportivo

El intendente de San Lorenzo, Dr. Manuel Saravia, recibió la propuesta de inversión privada para construir un moderno e importante centro cultural en la zona de San Lorenzo Chico. Los inversores interesados en esta iniciativa son un empresario salteño y el conocido cantautor Juan Carlos Baglietto.

Para avanzar con la propuesta, el jefe comunal se reunió con el artista, productor y empresario y el gobernador Gustavo Sáenz, a fin de profundizar en los detalles de la construcción del espacio, el cual tendrá una capacidad para más de cuatro mil personas, y que se destinará para actividades culturales y deportivas.

"Ya estamos trabajando sobre un espacio físico institucional para avanzar en el proyecto. Sin dudas esta inversión privada llegará para fortalecer la riqueza cultural que tiene Salta, y que fortalecerá la actividad turística y gastronómica de nuestro municipio", destacó el intendente Manuel Saravia.

Y agregó "será un espacio con distintas capacidades, que se podrá ir regulando a través de un sistema moderno que permitirá agrandarlo o achicarlo, como así también tendrá butacas removibles a fin de destinarlo para eventos deportivos".

Destacó que "Juan Carlos Baglietto ya intervino en otros proyectos en distintas provincias, y que haya elegido Salta es importantísimo. El Gobernador también así lo expresó, por lo que avanzaremos en la construcción de este espacio apto para brindar espectáculos de calidad en Salta".

Baglietto por su parte expresó que "el lugar es hermoso y además es un área que está en efervescencia, en crecimiento permanente, buscando un espacio para que la gente no tenga necesidad de ir hasta el centro. Va a ser un estadio moderno atendiendo las necesidades que tienen hoy los espectáculos actuales".