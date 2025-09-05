Ruta 34: un robo, un arma falsa y una detención en tiempo récord

La mañana de este viernes terminó con un operativo sorpresivo en Tartagal. Personal de la Subdirección General de Investigaciones de la Policía de Salta arrestó a un joven de 28 años acusado de un robo calificado en plena vía pública.

El hecho se produjo en la Ruta Nacional 34**, a la altura de la intersección con Mariano Moreno, cuando la víctima alertó a los efectivos que realizaban un patrullaje preventivo. Inmediatamente, los investigadores interceptaron al sospechoso y procedieron a su detención.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una réplica de arma de fuego que el acusado habría utilizado para intimidar al damnificado. Afortunadamente, transeúntes que se encontraban en el lugar colaboraron y restituyeron un bolso con pertenencias robadas al propietario.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Penal 1 y del Juzgado de Garantías 2, que ya tomaron intervención en la causa.