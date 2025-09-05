PUBLICIDAD

5 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Inseguridad en Tartagal

Ruta 34: un robo, un arma falsa y una detención en tiempo récord

Un hombre de 28 años fue detenido por la Policía de Salta luego de cometer un robo calificado en la intersección de la ruta nacional 34 y Mariano Moreno. Llevaba consigo una réplica de arma de fuego y fue puesto a disposición de la Justicia.
Viernes, 05 de septiembre de 2025 12:09
Un hombre fue detenido tras un robo con una réplica arma de fuego.
La mañana de este viernes terminó con un operativo sorpresivo en Tartagal. Personal de la Subdirección General de Investigaciones de la Policía de Salta arrestó a un joven de 28 años acusado de un robo calificado en plena vía pública.

El hecho se produjo en la Ruta Nacional 34**, a la altura de la intersección con Mariano Moreno, cuando la víctima alertó a los efectivos que realizaban un patrullaje preventivo. Inmediatamente, los investigadores interceptaron al sospechoso y procedieron a su detención.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una réplica de arma de fuego que el acusado habría utilizado para intimidar al damnificado. Afortunadamente, transeúntes que se encontraban en el lugar colaboraron y restituyeron un bolso con pertenencias robadas al propietario.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Penal 1 y del Juzgado de Garantías 2, que ya tomaron intervención en la causa.

Temas de la nota

Últimas noticias

