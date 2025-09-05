Detuvieron a un sospechoso por el ataque a un adolescente de 16 años en Atocha

Un joven de 16 años resultó herido de gravedad la semana pasada tras recibir un disparo en el barrio Atocha. En las últimas horas, la Policía logró detener a uno de los presuntos atacantes durante un megaoperativo en distintos puntos de la capital salteña y en San Lorenzo.

El operativo

La detención se produjo en el marco de 29 allanamientos simultáneos realizados en los barrios Solidaridad, La Paz, Libertad, Villa Primavera, Atocha y Nueva Esperanza. En total, 20 personas fueron arrestadas y otras 7 demoradas por su presunta vinculación con hechos de violencia, amenazas y daños ocurridos en las últimas semanas.

Según fuentes de la investigación, el sospechoso detenido en Atocha sería el autor de las lesiones con arma de fuego contra el adolescente. El menor continúa bajo tratamiento médico.

Elementos secuestrados

Durante los procedimientos, la Policía incautó armas caseras, cuchillos, droga y otros objetos que serán incorporados a las causas penales. Más de 220 efectivos de la Dirección General de Investigaciones y grupos especiales participaron del despliegue.

Contexto judicial

Las investigaciones se originaron a partir de denuncias de vecinos por enfrentamientos entre grupos antagónicos en distintas barriadas. En las causas intervienen la Fiscalía Penal 6, la Fiscalía Penal 2 delegación San Lorenzo y el Juzgado de Garantías 4, que ordenaron las medidas.

Al finalizar el operativo, se hicieron presentes el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el jefe de Policía, Diego Bustos.