Salteño pide ayuda para costear un tratamiento urgente y no quedar en silla de ruedas

Diego Hernán Pardo, vendedor ambulante de golosinas en colectivos, atraviesa un momento crítico de salud y económico. Fue diagnosticado con hernia de disco en las vértebras C3 y C4, artrosis en la quinta vértebra y diabetes, un cuadro que le provoca entumecimiento muscular en ambas piernas, problemas de circulación y dolores intensos que ya le impiden trabajar con normalidad.

El tratamiento que necesita

Los médicos le advirtieron que, de no recibir un tratamiento urgente, podría perder dejar de caminar. Para su recuperación, debe colocarse 60 ampollas de vitamina B12, cuyo costo por caja (6 unidades) oscila entre 40 mil y 100 mil pesos, según el laboratorio. Además, requiere medicamentos como Ketorolac, Diclofenac, Dexametasona y Magnesio para calmar los dolores y controlar los calambres.

Contó que hay noches en las que no consigue conciliar el sueño debido a los fuertes dolores. "Anoche no logré dormir ni una hora, mis pies se están volviendo de color morado debido a la mala circulación de sangre y eso me genera mucho dolor", se lamentó Diego.

Una situación límite

Tiene una hija de 8 años, quien depende por completo de su sustento económico, que en la actualidad sufre por la falta de trabajo de su padre ya que este ya no puede vender en los colectivo como solía hacerlo.

“Que una hija te diga que tiene hambre es lo más duro. Realmente la estamos pasando mal y necesitamos la solidaridad de los salteños”, expresó.

Cómo colaborar

Quienes deseen ayudarlo pueden hacerlo de distintas maneras:

Con aportes económicos a través de la cuenta personal Pay a nombre de Diego Hernán Pardo, usuario Diegopardo79 .

Por teléfono , comunicándose directamente con él al 387 591 2181 .

Con medicamentos, ya sea donando ampollas de B12 u otros recetados.

Diego asegura que cuenta con las recetas médicas que respaldan su tratamiento y hace un llamado a la comunidad: “No es estafa, tengo toda la documentación. Solo necesito una oportunidad para tratarme y volver a trabajar”, concluyó.