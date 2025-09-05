PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
5 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Nelson Castro
Salta
Milagro 2025
Estafas
elecciones Buenos Aires
Conmebol
Eliminatorias europeas
Independiente
Primera Nacional
Nelson Castro
Salta
Milagro 2025
Estafas
elecciones Buenos Aires
Conmebol
Eliminatorias europeas
Independiente
Primera Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Solicitaron prisión perpetua para una acusada por asesinar con alcohol y éxtasis a su hija con discapacidad

​​​​​​​La defensa pidió la absolución y planteó una condena menor por abandono de persona.
Viernes, 05 de septiembre de 2025 20:17
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una fiscal pidió la pena de prisión perpetua para una mujer acusada de asesinar con alcohol y éxtasis a su hija con discapacidad en la ciudad balnearia de Mar del Plata

Florencia Salas señaló durante la lectura de alegatos que el 3 de septiembre de 2022, Natalia Etcheverry, de 48 años, suministró pastillas de MDMA y bebidas alcohólicas a la menor de 8 años en un domicilio del barrio López de Gomara, motivo por el que consideró que fue autora de un homicidio doloso.

Las pericias indicaron que la víctima tenía 2,27 gramos de alcohol en sangre y también fue inducida a consumir benzodiacepinas, que no llegó a metabolizar.

Por su parte, la defensa solicitó que la imputada sea absuelta, al tiempo que en el caso de no cumplirse esa petición plantearon la posibilidad que reciba de forma subsidiaria una sentencia menor por el delito de abandono de persona.

La mujer declaró ante las autoridades que encontró muerta a la damnificada y el personal de salud sospechó en un primer momento que el fallecimiento se debió a los trastornos epilépticos que padecía, según informó el portal del diario La Capital.

Sin embargo, el padre concurrió a la sede fiscal y remarcó que creía que Etcheverry pudo ser la autora material del crimen, mientras que la Fiscalía N°1 pidió al Juzgado de Garantías que se exhume el cadáver y peritos del Cuerpo Médico Forense llevaron a cabo análisis de laboratorio, los cuales determinaron que la niña presentaba restos de metanfetamina y metilendioxicompatibles con la droga de diseño sintético.

Con la cantidad de pruebas reunidas, el 30 de noviembre de 2022 se concretó la detención de la sindicada en la finca de la calle Luzuriaga al 1200.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD