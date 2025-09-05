VIDEOS. Italia y Francia no pasaron sobresaltos en el inicio de las Eliminatorias Europeas

En el arranque de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, Italia y Francia consiguieron victorias con distinto recorrido pero idéntico valor, ya que la “Azzurra” se impuso 5 a 0 a Estonia tras un primer tiempo frustrante, mientras que los galos sellaron un sólido 2 a 0 ante Ucrania.

Italia fue ampliamente superior pero debió esperar hasta el complemento para reflejarlo en el marcador. El equipo de Genaro Gattuso dominó desde el inicio, aunque se fue al descanso con un empate sin goles que incomodó a los tetracampeones.

El italiano Matteo Politano y el argentino Mateo Retegui estuvieron cerca de abrir el marcador, pero sus remates se estrellaron contra los palos. Karl Hein sostuvo el cero con atajadas clave ante Zaccagni y el propio Retegui, mientras Gianluigi Donnarumma debió intervenir ante una llegada aislada de Estonia.

En la segunda mitad, el local encontró el premio. A los 14 minutos, Federico Dimarco levantó un centro, Retegui asistió de taco y Moise Kean cabeceó al gol. Poco después, Retegui robó, trianguló con Giacomo Raspadori y definió cruzado para el 2 a 0.

La goleada se consolidó en la jugada siguiente: Politano mandó el centro atrás y Raspadori amplió. Estonia, que había resistido casi una hora, intentó descontar pero falló en la definición. En el descuento, Retegui firmó su doblete de cabeza y Alessandro Bastoni selló el 5 a 0 definitivo. Italia volvió a golpear las puertas de Noruega, líder del grupo.

Por su parte, Francia comenzó su camino con autoridad. A los 9 minutos, Michael Olise inició la jugada del primer gol con un pelotazo hacia la izquierda. Bradley Barcola recibió, devolvió, y el atacante del Bayern Múnich definió de zurda. Les Bleus dominaron el trámite y pudieron ampliar con Olise y Mbappé, pero Trubin respondió bien.

En el complemento, Ucrania estuvo cerca del empate: Dovbyk cabeceó en el área chica y Konaté salvó en la línea; luego, Sudakov exigió a Maignan y Zabarnyi estrelló un cabezazo en el palo. La tranquilidad llegó cuando Mbappé recibió en velocidad, recortó y fusiló desde afuera para el 2 a 0. Francia fue más en el global y sumó tres puntos clave en su debut clasificatorio.

Los resultados de la jornada de las Eliminatorias Europeas: