Douglas Haig vs. Juventud Antoniana, EN VIVO: el santo empata en Pergamino por el Federal A

Juventud Antoniana iguala sin goles frente a Douglas Haig de Pergamino, por la octava fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A.

El santo, que tiene la necesidad y obligación de ganar como visitante, fue superior a su rival en la primera etapa con una mayor tenencia del balón, pero sin peso ofensivo en el área del conjunto local.

El antoniano está obligado a sumar los tres puntos para seguir en carrera por la clasificación a los play-off del primer ascenso, teniendo en cuenta que restan para el final esta fecha y una más.

A los cuartos de final clasifican los cuatro primeros de cada zona. En el Grupo B, donde se encuentra Juventud, las posiciones están así:

Atlético Rafaela 13 puntos

Sportivo Belgrano 13 puntos

Gimnasia de Chivilcoy 11 puntos

San Martín de Formosa 11 puntos

Sarmiento de La Banda 10 puntos

Juventud Antoniana 8 puntos (con el empate parcial de hoy)

9 de Julio de Rafaela 7 puntos

Indep. de Chivilcoy 5 puntos

Douglas Haig 1 punto. (con el empate parcial de hoy)

El santo formó inicialmente esta noche con: Facundo Perrone; Axel Carrión, Julio López, Ignacio Sanabria y Luciano Viano; Emmanuel Romero, Maximiliano Vargas, Sergio Frutos y Johnjailer Palacios; Gonzalo Puntano y Juan Franzoni.

