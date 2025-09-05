PUBLICIDAD

5 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Estafas
elecciones Buenos Aires
Conmebol
Eliminatorias europeas
Independiente
Primera Nacional
Federal A
Especial
Deportes

Douglas Haig vs. Juventud Antoniana, EN VIVO: el santo empata en Pergamino por el Federal A

El santo está obligado a ganar de visitante para seguir con posibilidades de clasificar al play-off del primer ascenso.
Viernes, 05 de septiembre de 2025 21:18
Foto: Prensa Juventud Antoniana
Juventud Antoniana iguala sin goles frente a Douglas Haig de Pergamino, por la octava fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A.

El santo, que tiene la necesidad y obligación de ganar como visitante, fue superior a su rival en la primera etapa con una mayor tenencia del balón, pero sin peso ofensivo en el área del conjunto local.

El antoniano está obligado a sumar los tres puntos para seguir en carrera por la clasificación a los play-off del primer ascenso, teniendo en cuenta que restan para el final esta fecha y una más. 

A los cuartos de final clasifican los cuatro primeros de cada zona. En el Grupo B, donde se encuentra Juventud, las posiciones están así: 

  • Atlético Rafaela 13 puntos
  • Sportivo Belgrano 13 puntos
  • Gimnasia de Chivilcoy 11 puntos
  • San Martín de Formosa 11 puntos
  • Sarmiento de La Banda 10 puntos
  • Juventud Antoniana 8 puntos (con el empate parcial de hoy)
  •  9 de Julio de Rafaela 7 puntos
  • Indep. de Chivilcoy 5 puntos
  • Douglas Haig 1 punto. (con el empate parcial de hoy)

El santo formó inicialmente esta noche con: Facundo Perrone; Axel Carrión, Julio López, Ignacio Sanabria y Luciano Viano; Emmanuel Romero, Maximiliano Vargas, Sergio Frutos y Johnjailer Palacios; Gonzalo Puntano y Juan Franzoni.

En desarrollo...

