5 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
pozo de Lomas de Olmedo
Seleccion Argentina
Siniestro vial en Salta
CPI
Siniestro vial en Salta
Gordo Dan
Hogar de noche en Salta
Tolar Grande
mercado san miguel
La Merced
Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Messi vivió su noche soñada en el Monumental y se cruzó con Charly García

El último partido de Lionel Messi en Argentina no solo estuvo marcado por los goles y la emoción popular: también regaló un encuentro inesperado con el ícono del rock nacional Charly García, quien lo esperó a la salida del estadio para saludarlo.
Viernes, 05 de septiembre de 2025 07:30
Lionel Messi, Charly García, Rodrigo De Paul y Chiqui Tapia en el Monmental luego de la goleada ante Venezuela.
El Monumental fue escenario de una velada que quedará grabada en la memoria futbolera y cultural. El jueves por la noche, la Selección Argentina venció con autoridad a Venezuela en lo que fue la despedida de Lionel Messi jugando Eliminatorias en el país. Pero, más allá del resultado deportivo, la atención se la llevó una postal única: el cruce entre el capitán Albiceleste y el mítico músico Charly García.

El artista, considerado una leyenda viva del rock argentino, disfrutó el partido desde un palco especial. A lo largo de la noche, su presencia no pasó desapercibida: varias imágenes suyas circularon en redes sociales, despertando la sorpresa de los hinchas que lo veían disfrutar del triunfo.

Una vez finalizado el encuentro, la expectativa se trasladó a las afueras del estadio. Allí, Charly aguardó con paciencia la salida de Messi. El 10 no dudó en frenar, saludarlo y compartir unas palabras con él. La escena, breve pero cargada de simbolismo, se convirtió en un retrato de dos íconos populares que trascienden generaciones.

El momento se selló con una fotografía que rápidamente recorrió el mundo digital: Messi, Rodrigo de Paul, Claudio Chiqui Tapia y Charly García, todos juntos, sonrientes, reflejando la complicidad y la emoción de esa noche irrepetible.

Para muchos, la imagen sintetiza algo más que un cruce casual: muestra cómo el fútbol y la música, dos pasiones que definen la identidad argentina, se encontraron en un mismo instante histórico.

 

