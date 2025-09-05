PUBLICIDAD

5 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
Siniestro vial en Salta

Choque en la circunvalación Oeste: un auto embistió a una moto cerca del ingreso a la ruta 28

Un joven motociclista resultó con politraumatismos tras un siniestro vial. El conductor del automóvil no advirtió la presencia de la moto al cambiar de carril, según le informó a la Policía Vial que actuó en el lugar.
Viernes, 05 de septiembre de 2025 07:39
Un joven resultó con politraumatismos leves al ser embestido por un automóvil Toyota Etios. No fue necesario llevarlo al Hospital San Bernardo.
Un accidente vial ocurrido esta mañana volvió a poner a la Circunvalación Oeste en el centro de la escena. El hecho se registró a la altura del ingreso a la Ruta Provincial 28, cuando un Toyota Etios chocó a una moto de 110 cc que circulaba en el mismo sentido.

De acuerdo a las primeras pericias, el automóvil habría realizado un cambio de carril sin advertir la presencia del rodado menor. La maniobra derivó en un toque que dejó como saldo a un joven motociclista con politraumatismos leves.

Hasta el lugar llegó una ambulancia del Samec, cuyo personal médico brindó asistencia inmediata al herido. El motociclista, consciente y con lesiones visibles, fue estabilizado y trasladado a un centro de salud.

El operativo contó además con la intervención de la Policía Vial, que dispuso cortes parciales de tránsito mientras se realizaban las tareas de auxilio y las pericias correspondientes. Según precisó el comisarioo Oscar Rearte, se aplicó el protocolo de alcoholemia tanto al conductor del automóvil como al motociclista. Ambos dieron negativos.

El dueño del vehículo, identificado como Jorge, aseguró que se trató de “un accidente desafortunado” y remarcó que lo más importante es que el joven se encontraba fuera de peligro. La zona donde ocurrió el choque registra un flujo intenso de vehículos, sobre todo en horario pico, y ya fue escenario de otros incidentes similares.  

