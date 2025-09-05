Siniestro vial en pleno centro: un Toyota arrolló a una moto y dos heridos terminaron en el hospital

El tránsito del macrocentro salteño volvió a colapsar esta mañana por un siniestro violento en la esquina de calle 10 de Octubre y Alvarado. Un automóvil Toyota, que trasladaba a una niña hacia el colegio, impactó de lleno contra una motocicleta 110 cc en la que viajaban un joven y un adulto, presuntamente padre e hijo.

De acuerdo a los primeros testimonios, la moto circulaba por Alvarado, lo que le daba prioridad de paso. El conductor del Toyota relató que quien manejaba el rodado menor era un adolescente, aunque desde la Policía Vial aclararon que ese dato aún no está confirmado y que todo quedará sujeto a los peritajes.

La colisión fue tan fuerte que la moto quedó totalmente destrozada y esparcida sobre el asfalto. El vehículo de mayor porte terminó sin paragolpe delantero. Dos ambulancias del Samec arribaron al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital San Bernardo, donde quedaron en observación por los politraumatismos varios sufridos.

El tránsito permaneció interrumpido más de una hora, en plena hora pico, lo que generó un caos vehicular en toda la zona ya que se dio cuando los chicos ingresas a los diferentes establecimientos educativos. El control de alcoholemia fue ordenado para el conductor del Toyota, mientras los investigadores esperan los resultados de las pericias viales para determinar responsabilidades.