PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
5 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

pozo de Lomas de Olmedo
Seleccion Argentina
Siniestro vial en Salta
CPI
Siniestro vial en Salta
Gordo Dan
Hogar de noche en Salta
Tolar Grande
mercado san miguel
La Merced
pozo de Lomas de Olmedo
Seleccion Argentina
Siniestro vial en Salta
CPI
Siniestro vial en Salta
Gordo Dan
Hogar de noche en Salta
Tolar Grande
mercado san miguel
La Merced

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1365.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Siniestro vial en Salta

Siniestro vial en pleno centro: un Toyota arrolló a una moto y dos heridos terminaron en el hospital

Ocurrió en la esquina de 10 de Octubre y Alvarado, en el macrocentro salteño, durante el horario pico. Un padre y su hijo que viajaban en una motocicleta de 110 cc fueron trasladados al Hospital San Bernardo con politraumatismos.

Mariano Gil
Viernes, 05 de septiembre de 2025 08:15
Así quedó la motocicleta que fue arrollada por un automóvil que terminaron heridas.yota. En la misma viajaban dos personas.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El tránsito del macrocentro salteño volvió a colapsar esta mañana por un siniestro violento en la esquina de calle 10 de Octubre y Alvarado. Un automóvil Toyota, que trasladaba a una niña hacia el colegio, impactó de lleno contra una motocicleta 110 cc en la que viajaban un joven y un adulto, presuntamente padre e hijo.

De acuerdo a los primeros testimonios, la moto circulaba por Alvarado, lo que le daba prioridad de paso. El conductor del Toyota relató que quien manejaba el rodado menor era un adolescente, aunque desde la Policía Vial aclararon que ese dato aún no está confirmado y que todo quedará sujeto a los peritajes.

La colisión fue tan fuerte que la moto quedó totalmente destrozada y esparcida sobre el asfalto. El vehículo de mayor porte terminó sin paragolpe delantero. Dos ambulancias del Samec arribaron al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital San Bernardo, donde quedaron en observación por los politraumatismos varios sufridos.

El tránsito permaneció interrumpido más de una hora, en plena hora pico, lo que generó un caos vehicular en toda la zona ya que se dio cuando los chicos ingresas a los diferentes establecimientos educativos. El control de alcoholemia fue ordenado para el conductor del Toyota, mientras los investigadores esperan los resultados de las pericias viales para determinar responsabilidades.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD