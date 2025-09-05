Abrigó a cientos y se despide: el Hogar de Noche cierra tras 125 días de asistencia

El Hogar de Noche, ubicado en calle 20 de Febrero 231, bajará la persiana hoy luego de 125 días de funcionamiento ininterrumpido. El espacio abrió sus puertas el de mayo y durante la temporada invernal brindó 100 plazas por día, con un total de 6.900 ingresos registrados.

La asistencia estuvo marcada por una fuerte presencia masculina: el **90% fueron hombres** de entre 30 y 60 años, mientras que el 10% correspondió a mujeres de entre 18 y 60 años. Muchos de ellos accedieron voluntariamente a pasar la noche bajo techo, recibiendo cena, ropa limpia, kit de higiene y desayuno, además de la seguridad de un espacio protegido entre las 20 y las 8 horas.

El subsecretario de Inclusión Social, Pablo Linares, destacó que “bajo un protocolo, las diferentes áreas pudieron brindar respuestas inmediatas, siempre cuidando la identidad de la persona”.

Trabajo articulado y solidaridad

El dispositivo fue posible por la coordinación entre la Municipalidad de Salta y el Gobierno de la Provincia, con la colaboración de organismos sociales, empresas y vecinos solidarios. Entre las acciones destacadas, estudiantes de la escuela de barberos “Franco Lazarte” y del grupo Fusión Total Estudio realizaron cortes de pelo a quienes se alojaban en el lugar. Además, se entregó ropa, calzado y artículos de primera necesidad.

Un aspecto innovador de esta temporada fue la revinculación laboral: a través de la Oficina de Empleo Municipal, varios hombres pudieron confeccionar su Curriculum Vitae y recibir orientación para acceder a programas de formación en la Fábrica Municipal y la Escuela de Emprendedores.

Operativos de invierno en las calles

La asistencia no se limitó al edificio del Hogar. Los agentes de la Secretaría de Desarrollo Social recorrieron distintas zonas de la ciudad con los Operativos de Invierno, acercando frazadas, infusiones calientes y ropa de abrigo a quienes prefirieron permanecer en la calle.

El dispositivo contó con el apoyo de la Policía de la Provincia, la empresa de seguridad Track, y atención médica permanente a través del Ministerio de Salud.

De esta manera, el Hogar de Noche cumplió con su objetivo:buscar, cuidar y asistir a las personas en situación de calle, garantizando un invierno más seguro para quienes más lo necesitaban.