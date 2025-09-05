La Merced lanzó un concurso de diseño para crear su bandera

La Merced lanzó oficialmente el concurso público “Creación de la Bandera del Municipio de La Merced”, una iniciativa destinada a definir el símbolo que representará su historia, cultura y tradiciones. La convocatoria está abierta a personas mayores de 12 años nacidas en el municipio o con una residencia mínima de tres años. Se podrá participar en forma individual, en grupos de hasta tres integrantes o a través de instituciones educativas.

El plazo de presentación de propuestas se extenderá hasta el 3 de octubre, de 8 a 13, en el Concejo Deliberante, Av. Hipólito Yrigoyen 701.

El certamen otorga un primer premio de $1.000.000. En caso de que el diseño ganador pertenezca a una institución educativa, se adicionará un bono de $200.000 mensuales por cinco meses.

Entre los requisitos técnicos, la bandera deberá respetar la proporción oficial 2:3 (formato rectangular) y no podrá incluir símbolos políticos, religiosos ni discriminatorios. La propuesta deberá reflejar la geografía, historia, cultura y valores del municipio. Se encuentra prohibido el uso de inteligencia artificial para la elaboración de los diseños.

El jurado estará integrado por especialistas en diseño gráfico, artes visuales, historia y referentes de la comunidad, quienes evaluarán originalidad, pertinencia simbólica, legibilidad y factibilidad de uso del emblema en distintos soportes.

Las bases e inscripción pueden consultarse en la página oficial de Facebook del Concejo Deliberante o solicitarlas por correo a [email protected]. También se puede retirar la planilla de inscripción y el reglamento en Mesa de Entrada del Concejo Deliberante, de lunes a viernes de 8 a 13, o en la Oficina de Prensa de la Municipalidad de La Merced.