De Quimilí partió el camión y lo "engomaron" en Mosconi

Tres santiagueños de Quimilí, y cuatro salteños lideraban una poderosa organización narco que entre mayo de este año y el pasado martes 2 de septiembre movieron 842 kilogramos de cocaína valuados en U$S 2.526.000.

Se trata de Claudio Alarcón, Héctor Andolfi y José Pereyra, con residencia en los barrio Alomo y Calasanz, en Quimilí, Santiago del Estero. Junto al trío santiagueño fueron procesados en Salta, Sergio Lezcano, Marcos Martínez, su hijo Nahuel y José Sandalicce por "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de coautores", según refrendó la jueza Federal de Garantías de Tartagal, Soledad Hernández.

Para la fiscal Federal, Lucía Orsetti, y el auxiliar Matías Aguilera, los operativos del martes 2 fueron consecuencia de una causa iniciada el 8 de mayo, al caer una organización narcocriminal que conduce un empresario identificado como Néstor González, de 61 años, que residía en Salvador Mazza.

Registrado en rubros impositivos de alquiler de salón de fiestas, venta minorista en minimercados e inmobiliario, sospechan que González comandaba una flota de camiones con dobles fondos.

El 17 de mayo, los gendarmes allanaron una gomería que funcionaba en un galpón en General Mosconi. Hallaron 425 kilos de cocaína camuflada en neumáticos de camiones. Detuvieron a Jorge Bautista Ábalos, Eduardo Tizón y José Ruiz, quienes ya fueron procesados por "transporte y almacenamiento". González se entregó a la Justicia.

La Fiscalía advirtió que había más miembros de la banda. Estableció que los transportes siempre se hacían con un camión y dos camionetas, como "coches puntero" y custodia.

Así fueron identificados Martínez, su hijo Nahuel, Sandalicce y Pereyra. También se reveló posibles lugares de paso y establecimiento en Salvador Mazza, en Joaquín V. González y Mosconi; en Quimilí, una finca y dos viviendas.

En Quimilí, los tres detenidos tenían a su disposición un camión Volvo y dos camionetas, una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok.

Con los teléfonos intervenidos de Pereyra, Alarcón y Andolfi, la Fiscalía interceptó el paso de un camión el 25 de agosto en Quimilí. El transporte ingresó a una finca denominada La Esperanza, en ruta provincial 92. Allí, permaneció unas horas y salió con un semirremolque. Paralelamente se verificó el movimiento de las camionetas Toyota y VW Amarok, las que circulaban a modo de satélite del camión, el cual emprendió su recorrido hacia el norte hasta llegar a Joaquín V. González. Allí permaneció hasta el lunes 1 de septiembre. Siguió viaje hasta Coronel Cornejo, donde llegó a las 14 e ingresó a un camino alternativo, en Balbuena. Ya a las 19, el camión emprendió un nuevo viaje -de norte a sur-, por ruta 34, detrás de la Toyota conducida por Sandalicce, acompañado por Andolfi.

Cuando el camión arribó al control de Senda Hachada, sobre ruta 34 y cruce con la 81 se acabó el viaje. Como chofer iba Alarcón, con Pereyra (santiagueño) como acompañante. En la requisa con la ayuda de un escáner móvil se detectaron cuerpos extraños en el interior de siete ruedas, sospecha luego fue confirmada por un can antinarcóticos. Tras la apertura de los neumáticos, cuatro colocadas en el camión y otros tres de auxilio, se hallaron 400 paquetes de cocaína, equivalentes a un peso de 417 kilos, lo que motivó la detención de los dos ocupantes del rodado y el secuestro del camión. Más adelante, en Embarcación fue interceptada la camioneta Toyota y apresados, Sandalicce y Andolfi.

Por otra parte, en Aguaray se detuvo la VW Amarok, la que era conducida por Marcos Martínez y en la cual viajaban su hijo Nahuel y Lezcano. Todos acabaron esposados y detenidos.

Les fueron incautados numerosos teléfonos celulares, antenas satelitales, documentación de interés, un vehículo Toyota, un revólver calibre 22 largo y una escopeta calibre 38, entre otras evidencias, enfatizaron los funcionarios federales.