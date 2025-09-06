Kicillof se juega su proyecto y Milei el modelo en el feudo K

La provincia de Buenos Aires se convertirá mañana en el escenario clave de la política argentina, donde Axel Kicillof se juega su proyecto presidencial mientras el mandatario Javier Milei busca consolidar su modelo económico y político en el último bastión del kirchnerismo.

El gobernador no es candidato en esta elección, pero toda la campaña se desarrolló como si lo fuera. Fue protagonista de actos y recorridas con la mayoría de los integrantes de la lista oficialista y hasta el último minuto expuso su imagen para impulsar el voto por la alianza peronista.

Es que en esta parada Kicillof se juega mucho más que una elección legislativa local: apuesta gran parte de sus posibilidades como presidenciable en 2027, así como su influencia dentro del PJ y sus aptitudes de estratega electoral.

Un mal resultado de Fuerza Patria sería una derrota de Kicillof, ya que no sólo perdería la elección frente a LLA sino que vería debilitada su imagen dentro del peronismo bonaerense. ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar los reproches por el desdoblamiento?

La expresidenta Cristina Kirchner se opuso a esa aventura y sus alfiles van a ser los primeros en cargarle el mal paso al gobernador.

Si bien los camporistas cumplieron su palabra de poner un impasse en la disputa interna para preservar el bastión, no les va a temblar el pulso para señalar los errores estratégicos en la elección provincial, cuyos malos resultados podrían proyectarse sobre las elecciones del 26 de octubre.

Hay un frente que intentará romper la polarización entre el kirchnerismo y los libertarios: Somos Buenos Aires, que emerge como un intento de ofrecer una alternativa moderada.

Mientras tanto, Milei intentará consolidar su modelo en el territorio histórico del peronismo y "meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo", como el propio presidente lo expresó en reiteradas oportunidades.

En caso de conseguir una buena cosecha de votos, el modelo de la "motosierra" que encabeza el Presidente recibiría un mensaje de apoyo por parte de la sociedad y, por el peso específico del territorio bonaerense, ese respaldo podría proyectarse a otros distritos del país.

Pero para lograr esa meta, la tropa libertaria tendrá que sortear una serie de obstáculos que empiezan a nublar su proyecto político: una economía que no arranca y las causas de corrupción que empiezan a poner en entredicho el modelo "anticasta" que llevó a Milei a la Casa Rosada.

El peso de la causa por presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a Karina Milei, alta funcionaria y hermana del Presidente, es insoslayable, aunque su impacto en el núcleo de votantes liberales todavía se mantiene en el terreno de la incógnita.