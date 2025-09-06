Los wichis de El Quebrachal esperan una mediación ante posible desalojo

Siguen de guardia y en alerta las 25 familias de la comunidad wichi "Isidro Moreno" de El Quebrachal, a la espera de que la Justicia les acerque una solución habitacional en el caso de que se cumpla la promesa de desalojo que les hizo el propietario de las tierras donde viven. Pero no con esas palabras. Rufino Pagola le habría enviado un audio a una tal Silvia en el que le cuenta que ya entregó la sentencia de propiedad de las 18 hectáreas en cuestión, firmada por la jueza Patricia Rahmer en 2021 tras un largo juicio, al fiscal Savall Soto. Y esperanzado le dice en el audio: "Así que los van a cagá a palo a los indios; si siguen hinchando las bolas, los van a cagá a palo". Más adelante afirma que "no entienden nada" y asegura que "no son humanos, andan en dos patas nomás", y sigue explicándole a Silvia que los wichis estos "son animales", "bestias", "monos", "simios". La xenofobia en su expresión más nítida y escalofriante, tanto que borra con el codo cualquier razón que pudiera escribirse con la mano.

El escándalo y el rechazo social a estos dichos fue absoluto. Raquel Moreno, directora de Asuntos indígenas de la Municipalidad de El Quebrachal, informó a El Tribuno que se comunicaron con ella desde la Secretaría Provincial de Asuntos Indígenas. "Me dijo la doctora Ruiz que están a la espera de que la fiscal penal, Celeste Pisasic, convoque a una mediación a las partes. Nosotros solicitamos que si sacan a las 25 familias que viven ahí hace más de 10 años, les den otro terreno para habitar".

"La doctora Ruiz me aclaró de antemano que la propiedad es privada y que tiene en regla los papeles, así que esperamos que den una solución digna para todos, hay mucha necesidad, mucha pobreza y no tienen otro lugar para vivir. En una vivienda viven hasta 4 familias, muy hacinadas y eso se presta para abusos y otras cosas malas. Tiene que ver con la dignidad de las personas", expresó Moreno.

Sobre las repercusiones del escandaloso audio que se le atribuye a Pagola, Raquel Moreno comentó que "me llegó la versión de que Pagola dijo que el audio es un invento, que lo hicieron con inteligencia artificial. Se quiere hacer la víctima ahora, pero todos sabemos que es él".

Agregó: "Suponemos que al audio lo viralizó Silvia, que es con quién habla Pagola. Ella está también en problemas. Vino a verme y me dijo que ella ve gente que no es de la comunidad en el predio y yo le comenté que todo está en la justicia y hay que esperar que se resuelva". Mientras, la Policía custodia el lugar y los vecinos hacen guardia por la noche.