PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
6 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Geología
Rugby Championship 2025
Filicidio en Uruguay
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo2025
Decomiso de carne
Franco Colapinto
Inseguridad en Salta
Novena
#MilagroParaElMundo2025
Geología
Rugby Championship 2025
Filicidio en Uruguay
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo2025
Decomiso de carne
Franco Colapinto
Inseguridad en Salta
Novena
#MilagroParaElMundo2025

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Inseguridad en Salta

Intentó robar una bicicleta en barrio Solidaridad y terminó detenido

Un joven fue reducido por efectivos policiales tras la denuncia de vecinos. El sujeto amenazaba a una persona con un cuchillo para sustraerle una bicicleta. Intervino la Fiscalía Penal 6.
Sabado, 06 de septiembre de 2025 11:01
Un hombre fue detenido por tentativa de robo en barrio Solidaridad.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un intento de robo en barrio Solidaridad terminó con la detención de un joven que intentaba sustraer una bicicleta mediante amenazas. El hecho ocurrió anoche, cuando una alerta ciudadana movilizó a efectivos del Departamento Seguridad Urbana, quienes llegaron rápidamente al lugar.

De acuerdo a lo informado, el sospechoso habría abordado a una persona en la vía pública y, con un cuchillo en la mano, intentó apoderarse del rodado. La víctima logró dar aviso a los vecinos, lo que permitió la intervención policial inmediata.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron reducir al agresor y secuestrar el arma blanca utilizada para la intimidación. Posteriormente, fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Fiscalía Penal 6, que tomó intervención en la causa por tentativa de robo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD