Intentó robar una bicicleta en barrio Solidaridad y terminó detenido

Un intento de robo en barrio Solidaridad terminó con la detención de un joven que intentaba sustraer una bicicleta mediante amenazas. El hecho ocurrió anoche, cuando una alerta ciudadana movilizó a efectivos del Departamento Seguridad Urbana, quienes llegaron rápidamente al lugar.

De acuerdo a lo informado, el sospechoso habría abordado a una persona en la vía pública y, con un cuchillo en la mano, intentó apoderarse del rodado. La víctima logró dar aviso a los vecinos, lo que permitió la intervención policial inmediata.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron reducir al agresor y secuestrar el arma blanca utilizada para la intimidación. Posteriormente, fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Fiscalía Penal 6, que tomó intervención en la causa por tentativa de robo.