Salta pondrá collares a los perros callejeros que acompañen a los peregrinos durante el Milagro

La fiesta en honor al Señor y Virgen del Milagro moviliza a miles de fieles, pero también a un acompañamiento inesperado: los perros callejeros que se suman a las largas caminatas y terminan desorientados en la ciudad. Para evitar que queden perdidos en el microcentro salteño, la Municipalidad activará un programa especial de identificación y bienestar animal.

El subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis, Matías Peretti, explicó que el plan contempla la colocación de collares o cintas con datos de contacto a los perros que viven en los barrios cercanos a las avenidas por donde ingresan los peregrinos. “Les vamos a poner el nombre del barrio y el número de celular del dueño o responsable para que puedan regresar”, detalló.

Además, en el caso de los perros que llegan junto a los fieles desde distintos municipios, se usarán cintas de colores específicas que permitirán reconocer a qué grupo pertenecen:

* Salta capital (blanco)

* Metán (rojo)

* El Galpón (azul)

* Lumbreras (lila)

* Rosario de la Frontera (verde manzana)

* Río Piedras (verde oscuro)

* Campo Quijano (violeta)

* Cafayate (naranja fluor)

* Vaqueros (gris)

* San Carlos (turquesa)

* La Viña (bordó)

* Rosario de Lerma (naranja)

* La Merced (rosa pastel)

* Iruya (verde fluor)

* San Antonio de los Cobres (rosa)

* El Bordo y Campo Santo (amarillo fluor)

* Cachi (azul Francia)

* Güemes (fucsia)

* J. V. González (amarillo)

* Las Lajitas (verde agua)

* Tartagal (rosa fluor)

* El Carril (amarillo pastel)

* Chicoana (celeste pastel).

El hospital de Salud Animal también reforzará la atención: abrirá el sábado 13 de septiembre de 7 a 18, el domingo 14 habrá guardia exclusiva para perros de peregrinos, y el lunes 15 la atención será de 8 a 12.

Con este operativo, la Municipalidad busca proteger a los animales que forman parte de la fe popular y garantizar que cada perro regrese con sus dueños o a su lugar de origen, tras acompañar una de las manifestaciones religiosas más convocantes del país.



