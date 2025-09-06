Martín Juez habló tras el ataque del Gordo Dan a las personas con discapacitad: “No hay justificación"

Martín Juez, hijo del senador nacional Luis Juez, expresó su profundo dolor y enojo tras el ataque en redes sociales que tuvo como blanco a su padre, aunque destacó la dignidad política con la que el legislador eligió no responder de manera impulsiva, en vísperas de una elección clave en la provincia de Buenos Aires.

Martín reconoció que su padre “se lo nota dolido y enojado”, pero valoró que haya optado por mantener la prudencia. “Con un nivel de dignidad política y de responsabilidad en los tiempos que se viven, eligió no agrandar una crisis que en nada ayuda al país”, subrayó.

El joven dirigente fue tajante al señalar el impacto que este tipo de ataques tiene más allá de la figura de su padre. “El daño que le hacen al Presidente, a la coalición y al país mismo con este tipo de conductas no tiene precedentes. Desvían la atención de los debates importantes para reducir todo a agravios personales”, lamentó por Radio Rivadavia.

Martín hizo hincapié en que el verdadero problema no es Juez, sino la naturalización de una forma de relacionamiento político basada en la agresión. “No es Juez el problema. El tema es si así, con este nivel de agravio, nos vamos a relacionar entre nosotros como sociedad. Lo que preocupa es la justificación de algunos comunicadores o dirigentes, o el silencio de otros. Eso agrava aún más la situación”, advirtió.

En referencia a episodios recientes, Martín mencionó el ataque del influencer y militante libertario Daniel Parisini, conocido por su seudónimo en redes sociales como ‘Gordo Dan’, quien criticó públicamente a Juez en relación con su hija con discapacidad, un hecho que generó indignación y puso en evidencia hasta qué punto se puede llegar a cruzar la línea de lo personal en la política digital. “No hay justificación para ofender de esa manera, y muestra la gravedad de esta conducta”, añadió.

Consultado sobre la posibilidad de que su padre inicie acciones judiciales, Martín aclaró que no cree que ese sea el camino inmediato: “Cuando él dijo ‘no me obliguen a actuar de otra manera’, fue más una advertencia sobre lo que podría pasar si respondía en caliente. Prefirió no profundizar la crisis a dos días de una elección trascendental”.

En ese sentido, explicó que el senador cordobés eligió no replicar el agravio para no caer en la misma lógica de violencia que criticaba. “Muchas veces, cuando a uno lo llevan a un nivel de odio, también responde con enojo. Él eligió no hacerlo, y eso habla de su compromiso con el momento que vive la Argentina”, sostuvo.

Solidaridad política, ausencia oficial

Martín Juez también reveló que su padre recibió mensajes de apoyo de distintas fuerzas políticas, incluso de adversarios en Córdoba. “Se comunicaron diputados, senadores, el gobernador y el intendente de Córdoba. Muchos lo hicieron en privado, que es el gesto que más se valora”, señaló.

Sin embargo, remarcó la ausencia de un gesto directo desde el gobierno nacional. “Del gobierno no hubo comunicación, salvo Karina Milei, que lo llamó en el momento, y Guillermo Francos, que le transmitió a mi padre que lo hacía a pedido del presidente. Más allá de eso, no hubo llamados”, puntualizó.

En su reflexión final, Martín Juez remarcó que la discusión debería estar en otro lado. “Podés criticar a Juez por lo que votó o por su postura política, pero lo que no se puede hacer es instalar mentiras para ofender y dañar, mucho menos involucrando a su familia. El problema es la naturalización del agravio como práctica política. Eso es lo que hay que condenar”, concluyó.