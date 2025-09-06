La gran noticia que celebra Central Norte antes de recibir a Agropecuario por la Primera Nacional

Central Norte saldrá a jugar este domingo su partido de la fecha 30 por la Primera Nacional, con una gran noticia: se salvó del descenso, por lo tanto se aseguró disputar la Primera Nacional 2026.

Para el pueblo azabache es una gran, pero gran noticia, teniendo en cuenta que Central pudo volver a jugar la segunda categoría del fúbtol argentino en este 2025, luego de que pasaran 38 años.

Con la derrota del viernes de Defensores Unidos de Zárate frente a Deportivo Morón, el cuervo se aseguró su tercera temporada en la Primera Nacional y eso es un gran motivo que tienen en barrio norte para celebrar.

Pese a que ya aseguró su permanencia, al cuervo le quedan cinco partidos hasta el final del campeonato, de los cuales tres serán de local: este domingo recibirá a Agropecuario Argentino (a las 17), por la fecha 32 será anfitrión de Chacarita y en la última fecha recibirá a Estudiantes de Río Cuarto. En la fecha 31 visitará a San Telmo y en la jornada 33, a Defensores de Belgrano.

Los partidos que le quedan a Central:

vs. Agropecuario Argentino (local)

vs. San Telmo

vs. Chacarita

vs. Defensorse de Belgrano

vs. Estudiantes de Río Cuarto

Por qué Central se salvó del descenso

Central Norte logró el primer objetivo de mantener la categoría con la derrota que sufrió Defensores Unidos de Zárate frente a Deportivo Morón por 1 a 0, en partido adelantado que se disputó el viernes.

Defensores Unidos quedó muy comprometido porque hasta el momento sumó 19 puntos, con 12 puntos en juego. El cuervo (33) y con un partido menos le sacó una diferencia inalcanzable de 14 puntos.