Ajustes en la formación para la esperada reactivación minera

La minería en Salta atraviesa una etapa de transición. La abrupta caída del precio internacional del litio y la finalización de la construcción de los proyectos que estaban en fase inicial generaron un freno en la creación de empleo e incluso ya se empieza a observar indicadores de un retroceso laboral. Sin embargo, la expectativa del sector es que se inicie una nueva ola de inversiones y operaciones que requerirán mano de obra especializada.

Con esa perspectiva, el Senado provincial reunió el miércoles pasado a representantes de la Cámara de Minería de Salta y de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para trabajar en una agenda común de formación. El objetivo es alinear la oferta académica con las demandas actuales y futuras de la actividad minera.

El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad, junto a legisladores provinciales y directivos de la UNSa, entre ellos la decana de la Facultad de Ingeniería, Liz Nallim. Participaron también referentes de empresas que operan en la provincia y que expusieron los perfiles laborales más demandados, perforistas, operadores de molienda, soldadores de geomembrana, técnicos en seguridad y especialistas en energías renovables, entre otros.

Desde la UNSa se destacó una amplia oferta educativa vinculada al sector, con carreras de grado, posgrado, diplomaturas y cursos específicos, además de la tecnicatura de San Antonio de los Cobres y la de Campo Quijano. Se presentaron programas como la diplomatura en Operaciones y Procesos Mineros, la especialización en diseño de infraestructura de gas natural y cursos para operadores de calderas industriales.

Facundo Huidobro, miembro de la Cámara de la Minería de Salta y directivo de Mansfield, subrayó que "muchas empresas coincidieron en que hace falta avanzar en la creación de una carrera de Ingeniería en Minas en la Unsa", y remarcó que la preparación debe pensarse desde ahora para responder a las necesidades que surgirán en los próximos 7 a 10 años. Destacó, también, que muchas empresas ya están planificando sus propios parques fotovoltaicos, lo que abre nuevas oportunidades laborales en energías no fósiles.

En tanto, la gerente de la Cámara de la Minería , Marie Pierre Lucesoli, recordó que actualmente la provincia explota boratos, oro y litio, pero cuenta con proyectos en exploración de cobre, plata, uranio y tierras raras, lo que garantiza la continuidad de la actividad en el mediano y largo plazo. Sobre el cobre, en particular, destacó las expectativas en el proyecto Taca Taca.

En paralelo, la plataforma oficial trabajomineria.salta.gob.ar refleja las demandas actuales del sector, con 76 ofertas laborales activas. El mayor número de vacantes se concentra en el rubro de ingeniería (35), seguido por tecnicaturas (15), oficios (13) y otras carreras universitarias (13).

En esa línea, a fines de 2024, el Consejo Económico Social de Salta (CESS) presentó un análisis exhaustivo sobre la educación técnica en la provincia, a pedido del Ministerio de Educación. Los resultados del informe en el apartado minero dieron cuenta que el 88% de los empresarios del sector y consultoras de búsquedas laborales se detectó que el 88% tuvo dificultad para cubrir algún puesto demandado para áreas técnicas y operativas.

Búsquedas laborales

La plataforma oficial trabajomineria.salta.gob.ar muestra el panorama de búsquedas laborales que realizan actualmente las empresas mineras y proveedoras del sector. Allí se concentran ofertas que evidencian una fuerte necesidad de técnicos, ingenieros y especialistas en múltiples áreas.

En el rubro de oficios, con 13 vacantes predominan los puestos de choferes de distintas categorías, operadores de grúa e hidrogrúa, soldadores, conductores de convoy y personal logístico. También aparecen demandas específicas como traductores de inglés y asistentes administrativos.

En ingenierías (35 vacantes): se destacan los ingenieros de procesos y de planificación de mantenimiento, planificadores de operaciones y especialistas en control de procesos. Hay requerimientos para jefes de calidad y laboratorio, jefes de mantenimiento, jefes de logística, jefes de operaciones y de talleres, además de ingenieros ambientales y en sistemas de gestión. También se buscan analistas SIG, de permisos y de gestión, y jóvenes profesionales en procesos químicos. En tecnicaturas (15 vacantes): figuran técnicos mecánicos y electromecánicos, técnicos de laboratorio, operadores de mantenimiento mecánico en mina, técnicos en seguridad e higiene, electricistas matriculados y técnicos de respuesta a emergencias.

Y en el apartado que figura como universitarios (13 vacantes): se requieren contadores públicos, analistas de recursos humanos, hidrogeólogos senior y geólogos para planificación minera, entre otros.