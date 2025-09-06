Habrá puntos de asistencia a los peregrinos en zona sur

Ante la llegada de los peregrinos por la festividad del Milagro, la Municipalidad de Salta dispuso y acondicionó distintos espacios en la zona sur de la ciudad para instalar puntos de asistencia. Estos lugares estarán disponibles tanto para el personal municipal como para los vecinos que deseen colaborar.

Juan Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, explicó que desde el área de Desarrollo Social se instalará como todos los años, una carpa en la plaza de barrio San Carlos, ubicada en sobre avenida Mitos Americanos y Calle Huayratata. El sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 7 a 23 horas. "Los agentes municipales estarán en este punto de recepción al peregrino. También habrá asistencia de enfermería, podólogos solidarios, estudiantes de enfermería y medicina de la UNSA".

Durante la noche del peregrino, el domingo 14 de 22 a 01 se dará asistencia a los fieles y peregrinos que estén en la plaza 9 de Julio. En tanto, el lunes 15 se habilitará un punto de apoyo para el personal municipal que se encuentre brindando distintos servicios ese día. El mismo estará ubicado en la calle 20 de Febrero 231 en el horario de 15 a 19.

Por otra parte, a lo largo de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, la Secretaría de Obras Públicas habilitó para los vecinos distintos sectores para la instalación de puntos de asistencia a los peregrinos. Los mismos serán los siguientes:

- Plaza del barrio San Carlos

- Rotonda de ingreso al barrio Santa Ana

- Parque Sur

- Paseo peatonal del barrio Bancario y San Francisco

Es importante destacar que, en dicha avenida se está desarrollando el Plan Vial Zona Sur, por lo que hay lugares con demarcaciones de obras, por ello se solicita a la gente respetar las indicaciones y los sectores habilitados para los puntos de asistencia.

Collares a los perros

La fiesta en honor al Señor y Virgen del Milagro moviliza a miles de fieles, pero también arrastra un acompañamiento inesperado: los perros callejeros que se suman a las largas caminatas y terminan desorientados en la ciudad. Para evitar que queden perdidos en el microcentro salteño, la comuna activará un programa especial de identificación y bienestar animal.

Por lo que se colocará collares o cintas con datos de contacto a los perros que viven en los barrios cercanos a las avenidas por donde ingresan los peregrinos. En el caso de los perros que llegan con los peregrinos, se usarán cintas de distintos colores que indicaran a qué grupo pertenecen.