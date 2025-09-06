Se les escapó de las manos: Los Pumas perdieron en la última jugada ante Australia

En un duelo cargado de tensión, Los Pumas dejaron pasar una gran oportunidad de reafirmar su momento histórico. Tras vencer por primera vez como locales a los All Blacks, la Selección Albiceleste no pudo sostener la ventaja y cayó frente a Australia por 28-24 en un final agónico, disputado en la ciudad de Townsville.

El encuentro mostró dos caras muy distintas del seleccionado dirigido por Felipe Contepomi. En el primer tiempo, la solidez defensiva y la efectividad en ataque permitieron sacar un parcial favorable de 21-7. Sin embargo, todo cambió en la segunda parte: errores individuales, infracciones innecesarias y la presión creciente de los Wallabies terminaron inclinando la balanza.

El minuto fatal

Cuando parecía que la victoria viajaba a la Argentina, Juanchi Mallia pateó un penal que devolvió la ventaja (24-21) a falta de dos minutos. Pero los australianos no bajaron los brazos. Insistieron una y otra vez hasta que Angus Bell encontró el espacio y apoyó el try en el minuto 85. El cierre lo puso James O’Connor con un penal que dejó el resultado final en 28-24.

Lo que dijo Contepomi

Tras la derrota, el head coach argentino reconoció que el equipo no estuvo a la altura en los momentos decisivos: “Hubo demasiados errores individuales en el segundo tiempo que nos costaron muy caro. Teníamos la ventaja y no supimos manejar la salida final. Contra un rival de calidad, eso es demasiado”, analizó Contepomi en conferencia de prensa.

Además, destacó la actitud de los australianos: “No me sorprende que hayan ido por la victoria y no por el empate. Lo buscaron hasta el final y lo consiguieron”.

Un historial adverso

Con este resultado, el historial entre ambos equipos quedó con 30 victorias para Australia, 9 para Los Pumas y 3 empates, sobre un total de 42 enfrentamientos.

Los Wallabies, con este triunfo, pasaron a liderar momentáneamente el Rugby Championship, mientras que Los Pumas dejaron escapar la posibilidad de sumar una segunda victoria consecutiva. La revancha será el próximo sábado en Sídney, con el ranking mundial y la clasificación al Mundial 2027 en juego.