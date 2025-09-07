Ejército israelí destruyó una torre de 15 pisos en Gaza

El Ejército israelí destruyó ayer una torre residencial de 15 pisos en la Ciudad de Gaza, un día después de derribar otro edificio residencial, como parte de sus operaciones militares en el enclave.

Residentes de Gaza informaron que aviones de guerra israelíes lanzaron varios misiles contra la torre al-Sousi, ubicada en la zona oeste de la Ciudad de Gaza, reduciéndola a escombros. Las potentes explosiones sacudieron los barrios aledaños, dejando casas, comercios y calles cercanas gravemente dañadas.

"En el momento en que impactaron los misiles, sentimos que el suelo temblaba bajo nuestros pies", declaró Ahmed al-Ras, un residente de 42 años que vivía cerca de la torre. El hombre añadió: "Lo dejamos todo atrás… Lo único que pudimos hacer fue tomar a los niños y correr".

Hasta el momento no se reportaron víctimas; sin embargo, decenas de familias fueron desplazadas, ya que el edificio albergaba a varios palestinos sin hogar.

La destrucción de la torre al-Sousi se produjo 24 horas después de que aviones israelíes demolieran la torre Mushtaha, de 13 plantas, también en el oeste de la ciudad de Gaza.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que Hamas utilizaba la torre al-Sousi para instalar equipos de inteligencia y establecer puestos de observación para supervisar la ubicación de las tropas de las FDI en la zona.

A lo largo de estos casi dos años de ofensiva en Gaza, Israel ha venido usando el mismo argumento para bombardear escuelas, refugios, tiendas de campaña, clínicas, hospitales y puntos de distribución de comida: la presencia de "infraestructura terrorista" de Hamas, en la mayoría de los casos sin aportar pruebas.

Asimismo, desde octubre de 2023 el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha vetado la entrada de la prensa extranjera a la Franja de Gaza, además de haber asesinado a centenares de periodistas que cubren la situación en el enclave.

Las FDI señalaron que, antes del ataque, se tomaron medidas precisas para mitigar los daños a los residentes, incluyendo avisos de evacuación. En las últimas semanas, el Ejército israelí amplió sus operaciones en la ciudad de Gaza afirmando que el objetivo es eliminar a Hamas.

La intensificación de los bombardeos se dirigió a barrios residenciales y lo que el lado israelí describe como infraestructura militante. Fuentes locales dijeron que los ataques contra torres residenciales se tornaron más frecuentes en los últimos días, lo que genera preocupación entre los desplazados.

Desde el ataque de Hamas de 2023 contra el sur de Israel, que causó la muerte de unas 1.200 personas y la toma de unos 250 rehenes, la ofensiva israelí en Gaza ha causado la muerte de más de 64 000 palestinos y herido a 161 000, según las autoridades sanitarias del enclave palestino.