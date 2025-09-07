Los libertarios apuestas al "kirchnerismo nunca más"

Gabriela Flores, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), aseguró que el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires marcará un punto de inflexión para el espacio político liderado por Javier Milei, aunque reconoció que se trata de un distrito históricamente adverso. "La provincia de Buenos Aires es un bastión del kirchnerismo desde hace décadas, un distrito muy difícil de ganar, muy violento y empobrecido. Lugares a veinte minutos del Obelisco no tienen cloacas ni gas natural", señaló.

Flores subrayó que, más allá del resultado puntual de la jornada, "cada voto obtenido por LLA es ganancia", porque se trata de un espacio "nuevo, que en un año y medio pasó de no tener nada a contar con representación legislativa". En esa línea, insistió: "Desde cualquier lugar La Libertad Avanza gana, porque todo lo que suma es avance. La batalla es cultural y es contra el kirchnerismo, que generó fábricas de pobres y una forma de hacer política que se tiene que terminar".

Consultada sobre el impacto que tendrá en la elección de hoy la filtración de audios donde el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, habla de supuestas coimas, la candidata cuestionó lo que describió como "operaciones políticas y mediáticas" destinadas a desgastar la figura del presidente Milei. "Es el modus operandi del kirchnerismo cuando teme perder: corridas bancarias, operaciones mediáticas y boletas truchas. Lo hicieron siempre", dijo. Y remarcó que el oficialismo nacional actuó con rapidez al apartar funcionarios investigados y avanzar en auditorías.

Para Flores, el trasfondo es claro: "El kirchnerismo está en su etapa terminal. Lo que aterra es que Argentina se juega entre avanzar con Milei o retroceder con el kirchnerismo. Kirchnerismo nunca más".

La candidata libertaria también trazó un paralelismo con la política salteña, donde aseguró que el electorado "ya viene dando un mensaje de renovación". "En Salta Milei ganó las PASO, las generales y el balotaje de manera abrumadora. En la provincia, en mayo, aunque algunos sectores se mostraron triunfalistas, para nosotros todo fue ganancia: pasamos de no tener senador a tenerlo en Capital, de un diputado a un bloque de nueve, y mayoría en la Convención Constituyente de la ciudad", enumeró.

De cara a las elecciones de octubre, Flores consideró que el escenario bonaerense servirá para medir el acompañamiento al proyecto libertario a nivel nacional.