Perpetua para un femicida que violó a su hijastra

Un tribunal cordobés condenó a prisión perpetua a Leonardo Dante Romero por el femicidio de Milagros Geraldina Reyes, una adolescente de 16 años. El crimen ocurrió el 21 de noviembre de 2023 en el barrio Monja Sierra.

La investigación, llevada a cabo por la fiscalía de violencia de género, reveló una serie de eventos que culminaron en el trágico suceso. Previamente, Romero había mantenido una relación con la madre de Milagros hasta un año antes del crimen.

La ruptura se produjo cuando la mujer descubrió que Romero guardaba fotografías íntimas de su hija, lo que motivó una denuncia y la imposición de una orden de restricción de acercamiento. Aunque, a pesar de la medida judicial, Romero violó la prohibición.

El 21 de noviembre de 2023, la madre de Milagros se encontraba fuera de la vivienda, acompañando a sus hijos mellizos, que también eran hijos de Romero, en una clínica. Romero aprovechó esta ausencia para ingresar a la casa en el barrio Monja Sierra, donde Milagros se encontraba sola con uno de sus hermanos.

Los peritajes y testimonios presentados en el juicio indicaron que Romero atacó a la joven con una violencia extrema, propinándole más de 25 puñaladas.

El cuerpo sin vida de Milagros fue descubierto poco después por su hermano, quien se convirtió en un testigo clave en la causa. Las evidencias llevaron a la rápida imputación de Romero.

La condena de prisión perpetua fue dictada tras considerar a Romero responsable de abuso sexual con acceso carnal en concurso real y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa.