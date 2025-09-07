Clausuraron un sanatorio en Tres Cerritos por daños ambientales y falta de habilitación

El Sanatorio San Roque, ubicado en la calle Las Palmeras del barrio Tres Cerritos, quedó bajo clausura preventiva después de un procedimiento llevado adelante por la Patrulla Ambiental de la Municipalidad de Salta junto con el área de Inspecciones Ambientales.

La sanción se aplicó en dos frentes. Por un lado, el establecimiento no contaba con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal, exigido por la Ordenanza 12.745 para el funcionamiento de cualquier actividad comercial. Por otro, se comprobó que la institución fue responsable de la poda de dos árboles de gran porte sin autorización, lo que derivó en la infracción a la Ordenanza 15.675.

Vecinos en alerta

La intervención municipal tuvo origen en denuncias de los vecinos de Tres Cerritos, quienes advirtieron el trabajo sobre los ejemplares arbóreos. Una vez en el lugar, los inspectores verificaron que la poda no solo había sido realizada sin permiso, sino que además ocasionó daños considerables a las especies, generando preocupación por el impacto ambiental y social que la pérdida de árboles de gran porte provoca en la zona.

Actas e infracciones

Durante el procedimiento se labró el acta de infracción correspondiente contra la firma Sanatorio San Roque S.A., sumando la irregularidad administrativa de carecer del certificado ambiental requerido para funcionar. Ante estas faltas, el municipio resolvió aplicar la clausura preventiva hasta tanto el establecimiento regularice su situación.

Desde el área ambiental municipal subrayaron que este tipo de acciones buscan proteger el patrimonio verde de la ciudad y garantizar que las instituciones de salud cumplan con las normas ambientales y comerciales vigentes. La clausura se mantendrá hasta que el sanatorio presente la documentación exigida y se evalúe la reparación de los daños ocasionados.