Trágico incendio en un conventillo de La Boca: hay al menos un muerto y cinco heridos

Tras un feroz incendio que se desató este domingo por la mañana en un conventillo del barrio porteño de La Boca, una persona murió y cinco resultaron heridas. Las llamas fueron sofocadas por el personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

El dramático episodio se produjo a las 8, cuando las llamas invadieron una construcción ubicada sobre la calle Wenceslao Villafañe 400, donde vivían alrededor de 13 familias.

Fuentes policiales informaron que el fuego se desató y desarrolló en la planta baja y primer piso del conventillo. Las llamas consumieron parte de la estructura del complejo habitacional que estaba creado con material de chapas y maderas.

El personal de Bomberos encontró un cuerpo calcinado en sillas de ruedas. Todavía se desconoce la identidad de la persona.

Según detalló el SAME, al menos cinco personas debieron ser asistidas por personal médico en el lugar. Se trata de tres hombres y dos mujeres mayores de edad. Además, se informó el traslado de una persona al hospital Argerich, aunque no trascendió su estado de salud. Cerca de las 9:30, los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que se propagara a los edificios linderos.