"Estatuas Vivientes" celebró su 15° edición en Orán: arte, emoción y pura fiesta

En el marco del Septiembre Estudiantil, la ciudad de Orán vivió una jornada de talento y emoción con la 15° edición de Estatuas Vivientes. El evento, que ya se ha consolidado como una de las tradiciones más esperadas del calendario cultural local, reunió a más de 2000 estudiantes de diferentes instituciones educativas para recrear las danzas más hermosas del mundo, bajo el lema “Los bailes más hermosos del mundo”.

Durante tres días, la Plaza General San Martín fue el punto de encuentro de 33 representaciones artísticas, que incluyeron desde los tradicionales bailes del mundo hasta propuestas innovadoras que integraron arte urbano, historia y música. Esta edición, que también se destacó por su inclusión, permitió a los jóvenes bailarines de Orán representar estilos como la cumbia colombiana, ampliando la diversidad de la propuesta.

La premiación, que se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y celebraciones, otorgó un total de más de 3 millones de pesos en premios, distribuidos entre las mejores representaciones y los grupos más destacados. El primer puesto fue para el grupo Buchaechum – Danza de los Abanicos de la Escuela Secundaria N° 5242, quienes recibieron $700.000 por su presentación sobre la tradicional danza coreana. El segundo lugar fue para Charleston – EE.UU., de la Escuela Técnica N° 3134, que obtuvo $400.000, mientras que el tercer puesto fue para Belly Dance, presentado por la Escuela San Antonio, con un premio de $300.000.

Ana Núñez, profesora y creadora del evento, expresó su emoción por el crecimiento de esta propuesta cultural: “Ver cómo ha crecido este proyecto es realmente emocionante. El arte urbano está más vivo que nunca, y los chicos ya lo sienten como algo propio”, dijo.

El Intendente Municipal, Baltasar Lara Gros, participó activamente de la premiación, destacando el impacto social y cultural del evento: “Estas actividades no solo estimulan la creatividad de nuestros jóvenes, también fortalecen la identidad de Orán y nos muestran que el arte es un puente que nos une como comunidad”, afirmó.