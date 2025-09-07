PUBLICIDAD

Deportes

Central volvió a perder en casa y pese a cumplir el objetivo de la permanencia, no dejó una buena imagen

Agropecuario se puso en ventaja en el complemento con los goles de Alejandro Gagliardi y Diego Vásquez. Y pese a continuar en la segunda categoría, la campaña como local deja un sabor agridulce, especialmente en condición de local.
Domingo, 07 de septiembre de 2025 16:55
Central volvió a perder en casa: Agropecuario se llevó los tres puntos por los goles que marcó en el ST. Pablo Yapura
Por la fecha 30 de la zona B en la Primera Nacional, Central Norte volvía a jugar con su gente en el estadio Martearena ante Agropecuario de Carlos Casares en el estadio Martearena y pese a que llegaba a este compromiso con el objetivo cumplido de permanecer en la Primera Nacional, no dejó una buena imagen y perdió 2 a 0.

Agropecuario logró quedarse con los tres puntos por los goles, en el complemento, de Alejandro Gagliardi (a los 17 minutos) y Diego Vásquez (a los 32 minutos).

Central se ubica en el puesto 14 y con 33 unidades, alejado tanto de la punta de la zona B como del fondo de la tabla. En esta fecha se vio beneficiado por la derrota de Defensores Unidos de Zárate al perder con Morón 1 a 0. Ahora visitará a San Telmo, el próximo domingo a las 15.30.

 

Floja campaña, especialmente de local

El cuervo jugó 15 partidos en casa y sumó 21 puntos producto de seis victorias, tres empates y seis derrotas. De visitante disputó la misma cantidad de partidos (15), en los cuales obtuvo tres victorias, tres empate y nueve derrotas. 

Tabla de posiciones

 

 

