"Paliza", la tendencia en X: euforia en el peronismo a la espera de los resultados

Más de 14 millones de bonaerenses fueron este domingo a las urnas para elegir 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales en los 135 municipios, en una jornada clave en la disputa entre el gobierno de Axel Kicillof y el Nacional de Javier Milei.

Es la primera elección legislativa provincial desdoblada de la nacional y la gran prueba electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo, a través de Fuerza Patria.

En este marco, y tras filtrarse las primeras reacciones en ambos sectores, la euforia desde el peronismo fue en crecimiento a la espera de los resultados. La expectativa es tal que “paliza” es tendencia en X.

“'Paliza', se anima a decirme un importante dirigente de Fuerza Patria", aseguró el periodista Lautaro Maislin.