Juan Carlos Romero sobre las elecciones en Buenos Aires: "El populismo se cree vigente y debemos impedirlo" 

El senador salteño Juan Carlos Romero se refirió a los resultados de las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo logró una victoria contundente. En sus declaraciones defindidas por la red social X (ex Twitter), Romero destacó que los comicios solo resolvieron la elección de concejales y legisladores, pero advirtió que estos cambios no resolverán los problemas estructurales de la provincia ni mucho menos los desafíos nacionales o los del norte argentino.

Romero señaló que el Gobierno nacional debe "tomar nota" de la situación actual, especialmente de la falta de diálogo, la agresividad interna dentro de los partidos y los problemas de gestión que, según el senador, activan al populismo. Este, a su juicio, sigue siendo una amenaza para el país.

"No obstante el Gobierno Nacional deberá tomar nota que la falta de diálogo, la agresividad, el internismo y los problemas de gestión, activan al populismo, que tanto daño le hizo al país, que se cree vigente y con posibilidades de volver al poder", afirmó.

En este contexto, el legislador hizo un llamado a la unidad y al entendimiento entre aquellos que rechazan ese modelo. "Entre todos debemos impedirlo", dijo, haciendo hincapié en la importancia de las propuestas de gestión, el diálogo y la solución de los problemas. Además, agregó: "Es necesario un país normal, que apueste al equilibrio fiscal, al desarrollo de las provincias y a los acuerdos que permitan una gestión eficiente".