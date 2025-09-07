PUBLICIDAD

7 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Elecciones en buenos Aires
Victoria Villarruel
Primera Nacional
Elecciones en buenos Aires
US Open
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires
Elecciones en buenos Aires
Nacionales

Juan Carlos Romero sobre las elecciones en Buenos Aires: "El populismo se cree vigente y debemos impedirlo" 

El senador señaló que el Gobierno nacional debe "tomar nota" de la situación actual, especialmente de la falta de diálogo, la agresividad interna dentro de los partidos y los problemas de gestión.
Domingo, 07 de septiembre de 2025 21:53
El senador salteño Juan Carlos Romero se refirió a los resultados de las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo logró una victoria contundente. En sus declaraciones defindidas por la red social X (ex Twitter), Romero destacó que los comicios solo resolvieron la elección de concejales y legisladores, pero advirtió que estos cambios no resolverán los problemas estructurales de la provincia ni mucho menos los desafíos nacionales o los del norte argentino.

Romero señaló que el Gobierno nacional debe "tomar nota" de la situación actual, especialmente de la falta de diálogo, la agresividad interna dentro de los partidos y los problemas de gestión que, según el senador, activan al populismo. Este, a su juicio, sigue siendo una amenaza para el país.

"No obstante el Gobierno Nacional deberá tomar nota que la falta de diálogo, la agresividad, el internismo y los problemas de gestión, activan al populismo, que tanto daño le hizo al país, que se cree vigente y con posibilidades de volver al poder", afirmó.

En este contexto, el legislador hizo un llamado a la unidad y al entendimiento entre aquellos que rechazan ese modelo. "Entre todos debemos impedirlo", dijo, haciendo hincapié en la importancia de las propuestas de gestión, el diálogo y la solución de los problemas. Además, agregó: "Es necesario un país normal, que apueste al equilibrio fiscal, al desarrollo de las provincias y a los acuerdos que permitan una gestión eficiente".

 

 

