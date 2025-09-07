VIDEO Ató a su perro al auto en La Plata y lo arrastró varias cuadras: el animal lucha por sobrevivir

Una mujer arrastró a su perro por las calles de La Plata tras atarlo a su auto. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y denunciado por los vecinos, que no podían creer lo que estaban viendo. El animal sufrió heridas graves y permanece internado en una veterinaria, mientras organizaciones proteccionistas avanzaron con la denuncia por maltrato animal.

El episodio ocurrió en la intersección de 153 y 50 bis, en la ciudad de las diagonales. Allí, un vehículo gris avanzaba a gran velocidad mientras detrás se distinguía al perro atado, que tropezaba y apenas lograba mantenerse en pie. La escena, captada por una cámara de seguridad, estremeció a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a la Policía.

El animal fue rescatado con múltiples contusiones y laceraciones, además de una seria dificultad respiratoria. Trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, quedó internado para recibir tratamiento intensivo.

Denuncias y repudio

La acción de la mujer derivó en una denuncia formal por parte de agrupaciones de defensa animal, amparadas en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, que establece sanciones de hasta un año de prisión para quienes cometan actos de crueldad.

En redes sociales, el caso se viralizó y generó un fuerte repudio público, logrando que otras organizaciones también se sumaran a la denuncia.

Desde la Municipalidad platense expresaron su preocupación: Es un hecho que duele profundamente y demuestra la necesidad de reforzar la conciencia sobre el respeto y cuidado hacia los animales, señalaron.

Otro caso reciente en Salta

Este hecho se suma a otro episodio de maltrato animal registrado en nuestra provincia, donde una perra fue encontrada dentro de una bolsa de basura en la calle Santiago del Estero, a punto de ser compactada por un camión recolector.

Gracias a la rápida reacción de los trabajadores, el animal fue rescatado con vida. Presentaba deshidratación y anemia, aunque los veterinarios confirmaron que podrá recuperarse con tratamiento.

Ambos casos exponen una misma problemática: la persistencia de episodios de crueldad hacia los animales y la urgencia de que la sociedad refuerce la conciencia sobre el cuidado, respeto y responsabilidad en la tenencia.