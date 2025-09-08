Güemes: Vanina Vogel, la reina departamental de los estudiantes 2025

Durante una noche llena de emociones, se llevó a cabo la elección de la Reina Departamental de los Estudiantes que representará al estudiantado güemense en la Elección Provincial que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en Güemes. Entre las siete candidatas que representaron a colegios y escuelas técnicas de los tres municipios que conforman el departamento Güemes, el jurado integrado por personas destacadas e integrantes de Centros de Estudiantes, eligió a la representante del colegio Dr. Facundo de Zuviría, Vanina Vogel, una joven de 16 años que se encuentra cursando el cuarto año, y tiene residencia en la histórica localidad camposanteña de Cobos.

"Fue una noche de nervios, pero también de mucha felicidad, una experiencia inolvidable, una nunca espera ser elegida por eso me sentí sumamente feliz cuando dijeron mi nombre, en especial cuando vi a mis compañeros de colegio saltar de alegría, eso me hizo sentir orgullosa" manifestó Vanina, quién debe viajar todos los días desde Cobos (Campo Santo) hasta Güemes a estudiar. "Nací en Misiones, pero por razones familiares nos vinimos a vivir a Cobos cuando tenía 9 años, es un pueblo que amo mucho, esta lleno de historia" manifestó y contó que sueña con estudiar medicina. Vanina estuvo acompañada por Augusto Díaz Miranda, electo como el Chico 10, representante de la EET Juana Azurduy.

La organización de la elección departamental estuvo a cargo del colegio Dr. Facundo de Zuviría que también organizará la elección Reina Provincial, fiesta para la cual están trabajando todos los colegios del departamento, en colaboración con empresas locales e intendentes municipales. "Una noche cargada de esa energía que nos transmiten los jóvenes, ellos contagian su alegría, espontaneidad y frescura" expresó el profesor Héctor Burgos, director del colegio anfitrión.

La parte más emotiva, vino de la mano de la Reina Provincial 2024, Valentina Matana González, quién esa noche tuvo que entregar la corona de Reina Departamental, tras haber perdido a su abuela, doña Trini, un día antes. A pesar del dolor, fue a la entrega y le dieron un cerrado aplauso. Valentina, aún debe entregar la corona a la nueva Reina Provincial de los estudiantes, el próximo 19 de septiembre.