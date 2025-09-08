PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
8 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

#MilagroParaElMundo2025
elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires
consumo de drogas
Código Procesal Penal de Salta
producción de petróleo
#MilagroParaElMundo2025
elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires
consumo de drogas
Código Procesal Penal de Salta
producción de petróleo

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Rosario de Lerma: Cumplió 72 años la Escuela Técnica Rudecindo Alvarado

La Municipalidad acompaña a los alumnos en su desarrollo integral
Lunes, 08 de septiembre de 2025 01:48
Fachada de la escuela técnica de 72 años.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Se celebró un nuevo aniversario de la escuela Técnica Rudecindo Alvarado que formó a muchas generaciones de técnicos en Rosario de Lerma. Desde el municipio informaron que siempre acompañan a esta institución con diferentes actividades: Prácticas profesionalizantes: garantizan que los chicos de último año tengan la posibilidad de vincularse con el mundo laboral real. Eco Race 2025 y Endurance 2024: junto a los alumnos en competencias de autos eléctricos, tanto en el Autódromo de Salta como en Rosario de Lerma. Estas experiencias son un puente entre lo aprendido en las aulas y los grandes desafíos de la innovación tecnológica.

Robótica Arduino: se firmó un convenio con la Técnica y la Escuela Fragata Libertad para que más chicos puedan acceder a talleres de robótica. Infraestructura y laboratorios: se realizaron obras de refacción en techos, pintura, plomería y electricidad, y se puso en valor el laboratorio de Industria del Proceso que llevaba años sin funcionar. Intercolegiales y talleres de orientación vocacional: Se acompañan iniciativas que ayudan a los jóvenes a pensar su futuro con herramientas concretas. Convenio con Han Young Engineering: se gestionaron becas de formación para que alumnos de la Técnica se capaciten como supervisores en esta importante empresa, generando oportunidades reales de empleo.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD