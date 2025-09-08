Hoy se conocería la sentencia por el homicidio de Leonel Francia

El juicio por el homicidio de Leonel Francia, el niño de 11 años que murió en agosto de 2023 en el barrio Solidaridad, atraviesa su instancia definitoria. Este lunes se llevan adelante los alegatos finales y se espera que, al cierre de la jornada, la Sala I del Tribunal de Juicio dé a conocer la sentencia.

La acusada, Lidia Raquel Cardozo, enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas, en concurso real, en perjuicio de su propio hijo. La acusación es sostenida por el fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

La declaración de la madre

El viernes pasado, Cardozo declaró en el debate y negó haber asesinado a su hijo. Relató que aquella mañana vio a Leonel en distintos momentos dentro de la vivienda, pero sostuvo que nunca sospechó que estuviera gravemente herido.

Según su testimonio, las manchas de sangre que notó en la casa las atribuyó a su perra en celo y afirmó que recién se dio cuenta de la situación cuando encontró al niño en la cama, flácido y con una herida en la cabeza. Fue entonces cuando pidió ayuda y lo trasladaron al hospital Papa Francisco, donde ingresó sin vida.

La acusación y la autopsia

A lo largo del debate, se escucharon testigos y profesionales de la salud que describieron un contexto de presuntos malos tratos y episodios de violencia. La autopsia practicada al cuerpo del niño concluyó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneal grave por lesión punzopenetrante.

Expectativa por la sentencia

El juicio se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, quienes esta noche podrían anunciar el veredicto definitivo en un caso que conmovió al barrio Solidaridad y a toda la ciudad de Salta.