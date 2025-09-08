Cachi ya tiene su primera escuela técnica y abre nuevas oportunidades para los jóvenes

Un día histórico se vivió en Cachi con la inauguración de la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 3176, la primera en su tipo en todo el Alto Valle Calchaquí. El nuevo edificio y el decreto de creación de la institución responden a un pedido de larga data de la comunidad, que reclamaba ampliar las opciones educativas para los jóvenes.

La oferta académica arranca con la especialidad de Electromecánica, una carrera considerada fundamental para acompañar el perfil productivo de la zona y generar empleo local.

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la apertura y puso el acento en la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades. “Nuestros jóvenes tienen derecho a estudiar y proyectar su vida en su lugar de origen. La electromecánica es muy demandada y en esta región seguro tendrá una rápida salida laboral”, señaló.

El mandatario resaltó que la educación debe ser un derecho y no un privilegio: “Sin educación no hay trabajo, sin trabajo no hay dignidad, y sin dignidad es muy difícil salir adelante”.

La mirada local

El intendente de Cachi, Américo Liendro, remarcó que la creación de la escuela técnica “abre una puerta enorme para que los jóvenes puedan formarse sin tener que emigrar”. Y añadió: “La educación de calidad es el camino para crecer como municipio y como región”.

Liendro cerró su discurso citando a Raúl Alfonsín: “La educación es la única forma de terminar con la transmisión genética de la pobreza”.

Por su parte, la ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, calificó la jornada como “un día de fiesta” y destacó el esfuerzo conjunto de Nación, Provincia y Municipio. “Cuando se trabaja en equipo, los sueños se hacen realidad”, expresó, al tiempo que valoró la tarea de los docentes como motor de entusiasmo y compromiso de los alumnos.

Un sueño cumplido

El director de la institución, Esteban Liendro, subrayó el trabajo coordinado entre la Provincia y el Municipio para concretar una obra largamente esperada: “Esta escuela es fruto de un sueño compartido por toda la comunidad”.

La EET N° 3176 de Cachi se convierte así en un nuevo hito para el sistema educativo salteño. Más allá de los discursos, representa la posibilidad concreta de que los jóvenes del Alto Valle Calchaquí encuentren en su tierra una formación técnica que les permita arraigo, desarrollo y futuro.