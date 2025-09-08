Estado de alerta con el IPS: otra vez se suspenden sus servicios por falta de pago

La Comisión Directiva de prestadores médicos del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) anunció que, de no resolverse el conflicto por la falta de pago y la actualización de honorarios, a partir del miércoles 10 de septiembre a las 00:00 horas se suspenderá el crédito a los afiliados.

En un comunicado oficial, los profesionales manifestaron que llevan tiempo reclamando respuestas a la obra social provincial sin obtener soluciones concretas, motivo por el cual se declararon en Estado de Alerta.

Qué implica la medida

Desde la fecha anunciada, todas las consultas médicas y prácticas profesionales deberán abonarse directamente, de acuerdo con los valores vigentes convenidos con la obra social provincial. Esto significa que los afiliados tendrán que pagar al momento de recibir la atención, quedando en suspenso la cobertura habitual del IPSS.

Reclamos del sector

Los prestadores denunciaron demoras en los pagos y la falta de actualización de los aranceles, lo que genera un escenario económico insostenible para el sector. “Ante la falta de respuesta del IPSS a nuestros reclamos, no nos queda otra alternativa que suspender el crédito”, señalaron en el escrito difundido este lunes.

Apoyo y comprensión

En el mismo comunicado, los profesionales agradecieron el respaldo de sus colegas y pacientes en este contexto complejo, al tiempo que remarcaron que esperan una pronta respuesta de las autoridades para evitar la suspensión definitiva.