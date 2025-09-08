Avenida Paraguay, escenario de un nuevo siniestro vial: una moto terminó bajo una trafic

La imprudencia al volante casi termina en tragedia este lunes, cuando una trafic atropelló a una motocicleta en la Avenida Paraguay y la arrastró por varios metros. El conductor de la moto, que quedó tendido sobre el asfalto, debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo con lesiones de extrema gravedad.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, a pocos metros del puente peatonal de la Coca Cola, cuando el utilitario que avanzaba de norte a sur impactó contra la motocicleta que cruzaba de este a oeste. El golpe fue tan violento que el vehículo de mayor porte arrastró la moto unos 25 metros, hasta que finalmente logró detenerse con el rodado menor incrustado bajo su paragolpe.

Asistencia en código rojo

El herido recibió asistencia inmediata por parte de una ambulancia del Samec, que lo trasladó en código rojo al Hospital San Bernardo. Según confirmaron fuentes policiales, presentaba lesiones que podían poner en riesgo su vida.

En paralelo, efectivos de la Policía de Salta montaron un operativo para desviar el tránsito y cortaron la circulación en el carril norte-sur de la avenida Paraguay, derivando los vehículos hacia la colectora.

La principal hipótesis apunta a que uno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo, aunque todavía no se pudo precisar cuál. El conductor de la trafic declaró ante los uniformados que la motocicleta no respetó la luz roja, mientras que las cámaras de seguridad instaladas en la zona serán claves para confirmar lo sucedido.

Testimonio y contexto

Un testigo que se encontraba cargando combustible en una estación cercana relató lo ocurrido: *“Todo pasó en segundos. Las motos a esa hora hacen lo que quieren: pasan semáforos en rojo, circulan en contramano y nadie controla. No digo que haya sido este caso puntual, pero la situación vial en Salta es crítica”, expresó en diálogo con El Tribuno.

Lo cierto es que la falta de respeto a las normas de tránsito vuelve a poner en el centro de la escena a la inseguridad vial en la ciudad. Este episodio pudo terminar en tragedia y expone, una vez más, los riesgos de la conducción irresponsable durante la madrugada en las principales arterias salteñas. Ahí le hice un par de variantes, fijate si quedaron bien en sintaxis, y dale más vuelo a la nota final para que el lector se sumerja en la nota sobre este siniestro vial



