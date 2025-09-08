Convocan a audiencia pública para definir nuevo aumento del boleto interurbano en el interior de Salta

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) anunció la convocatoria a una audiencia pública para debatir un posible aumento en la tarifa del colectivo interurbano, servicio que conecta a las localidades del interior de Salta y que no incluye a la empresa Saeta.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Salón Municipal de Cultura de El Galpón, ubicado sobre calle San Martín s/n.

Inscripción y plazos

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 8 de septiembre a las 13 horas en la sede de la AMT, en calle Santiago del Estero N° 2245 (ciudad de Salta), en el horario de 8 a 13.

Quienes deseen disertar en la audiencia deberán presentar sus datos personales y una fotocopia del DNI. En el caso de representantes de instituciones, además, será obligatoria la autorización correspondiente con sello que los habilite como voceros oficiales.

Contexto del pedido

El pedido de actualización tarifaria surge de los empresarios del transporte del interior, que advierten sobre el impacto de los costos operativos en el servicio. El último incremento en los pasajes interurbanos se aplicó en noviembre de 2024, por lo que la nueva discusión se da en un marco de presión inflacionaria y reclamos de los usuarios por la calidad del servicio.

La audiencia será el ámbito en el que usuarios, instituciones y prestadores podrán expresar su postura frente a la medida que definirá cuánto costará viajar en los colectivos interurbanos en los próximos meses.