La Unión: mató a su compañero con un botellazo

Un hombre falleció en una plaza de una localidad del chaco salteño, víctima de la violencia de un joven en la mañana del domingo. El hecho de sangre terminó con la vida de un conocido hombre del pueblo de Rivadavia Banda Sur, a quien le quitaron la vida tras una discusión y pelea cuando fue atacando con una botella de vidrio. Tras la muerte del sujeto, un hombre fue detenido y será imputado en las próximas horas.

El violento crimen ocurrió por la mañana del día domingo, cuando tras una pelea por cuestiones de momento, un hombre recibió un golpe en la cabeza, aparentemente con una botella y falleció luego.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga el homicidio de un hombre de 29 años, ocurrido el fin de semana en la localidad de La Unión.

Según consta en las actuaciones, en el contexto de una pelea, ocurrida en inmediaciones de la plaza central de esa localidad, un hombre fue lesionado en la cabeza con un elemento contundente, aparentemente una botella, y fue derivado al hospital local, donde falleció por un TEC grave.

De las tareas investigativas desplegadas por personal de la Unidad de Investigación UGAP Orán, se pudo individualizar a un sospechoso de haber cometido la agresión y se solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, su detención.Se trata de un hombre de 19 años, quien será imputado provisionalmente como autor del delito de homicidio simple, en las próximas horas.