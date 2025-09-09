Santa Victoria Este: Inauguraron la primera etapa del Centro Nanenchepa y sigue la obra

El Centro Misionero Franciscano Santa Teresita inauguró la primera etapa del Centro Nanenchepa y la Capilla Virgen Niña en la comunidad de Santa María, Santa Victoria Este, un proyecto que apunta a la contención y formación de niños y jóvenes.

La obra inicial incluyó la apertura de aulas para talleres y catequesis, un espacio de primera infancia y la capilla Virgen Niña, que ya se convirtió en un nuevo punto de encuentro espiritual para la comunidad.

El padre Caserta, referente del centro, señaló: "Ayer inauguramos la primera etapa de la obra, que son las aulas de talleres, catequesis, el espacio de primera infancia y también la capilla. Ahora nos lanzamos a la segunda etapa".

La segunda etapa

El nuevo tramo de construcción contempla baños y un aula de mayor tamaño destinada a talleres de oficios, con el objetivo de brindar herramientas a los jóvenes y fortalecer la misión de prevención y contención.

Para poder concluir esta fase, el proyecto necesita reunir fondos adicionales. Desde el Centro Misionero explicaron que si 1.000 personas aportan $50.000 cada una, se alcanzará el monto necesario. Sin embargo, recalcaron que cualquier colaboración suma y hace la diferencia.

Cómo colaborar

Los aportes pueden realizarse mediante transferencia o depósito en la siguiente cuenta: Empresa: Orden de Frailes M V San Franc - CUIT: 30-66912880-7 Banco: Macro Cuenta: 410309557979456 CBU: 2850103740095579794568 Alias: cmfsantateresita

Se solicita a quienes colaboren que envíen el comprobante a [email protected]. Además, se puede seguir la campaña solidaria a través de Instagram en @cmf.santa.teresita.

Un espacio de esperanza

El Centro Nanenchepa se proyecta como un lugar clave para la prevención del consumo problemático, la capacitación en oficios y la contención espiritual. Con la comunidad y los fieles como aliados, el proyecto avanza paso a paso hacia su concreción total.