UIA convoca a estudiantes técnicos de todo el país

La Unión Industrial Argentina lanzó el Concurso 2025 de Industria Inspira, una convocatoria destinada a estudiantes de escuelas técnicas de todo el país, mayores de 16 años, quienes podrán presentar proyectos en equipos de 2 a 5 integrantes.

El certamen invita a diseñar y proponer soluciones industriales, innovadoras y sustentables que respondan a problemáticas reales de la comunidad. La fecha límite para sumar los proyectos será el 15 de septiembre.

Además de fomentar la creatividad y la vinculación con el mundo productivo, la iniciativa ofrece premios y experiencias únicas, entre ellas: dispositivos electrónicos, visitas a fábricas, instancias de capacitación y la posibilidad de que el proyecto ganador sea presentado en la 31ª Conferencia Industrial de la UIA, ante líderes del sector de todo el país.

El subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo, resaltó la importancia de la propuesta: "Este concurso representa una gran oportunidad para que nuestros jóvenes puedan demostrar su talento, su capacidad de innovación y su compromiso con la comunidad. Desde el Ministerio de Educación acompañamos e impulsamos estas iniciativas porque estamos convencidos de que la formación técnica es clave para el desarrollo productivo de la provincia y del país".

Puente

De esta manera, el Concurso Industria Inspira 2025 se consolida como un puente entre la escuela técnica y el sector industrial, motivando a los estudiantes a convertirse en protagonistas de las transformaciones que demanda el futuro.

En junio pasado, estudiantes y docentes de siete técnicas tuvieron una reunión preparatoria. Allí compartieron experiencias, intercambiaron ideas y se formaron en herramientas clave para el desarrollo de proyectos.

El programa, impulsado por la Unión Industrial Argentina Joven, tiene como objetivo vincular el mundo educativo con el mundo industrial, generando experiencias transformadoras para estudiantes de escuelas técnicas de todo el país. Desde su creación en 2021, Industria Inspira se ha consolidado como una propuesta innovadora que fomenta el espíritu emprendedor, la creatividad y el compromiso social en las juventudes técnicas.