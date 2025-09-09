Sin cambios en el Gabinete, Milei apuesta a la mesa política

El presidente Javier Milei decidió ayer reflotar la "mesa política nacional", que se reunirá hoy, e instruyó además al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a convocar a una "mesa de diálogo federal con los gobernadores" para recuperar el vínculo con los mandatarios provinciales. Lo llamativo es que no hará cambios en la cúpula del Gobierno.

De esa forma, el mandatario reaccionó a los resultados desfavorables para La Libertad Avanza (LLA), que el domingo cayó en el principal distrito del país al reunir el 33 por ciento contra el 47 por ciento del peronismo, y busca reacomodar la situación política y afrontar en mejores condiciones las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, las que más interesan al Ejecutivo para engorar sus bloques en ambas cámaras del Congreso.

Esta nueva mesa de conducción será presidida por el propio Milei y estará conformada por su círculo de máxima confianza: la secretatia general de la Preisdencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem y Manuel Adorni, informó el propio voceros presidencial en su cuenta de X.

El oficialismo cayó con el 33% frente al 47% del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses del domingo último.

Según se supo, se trata de la anteriormente denominada "mesa de los lunes" que con el paso de los meses fue discontinuándose y se reactivará hoy a las 9:30.

Adorni también anunció que el Presidente "instruyó al jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores", una medida que llega horas después de las duras críticas del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien acusó al Gobierno de "cagarlos con las obras" y exigió "lealtad de ida y vuelta".

Por último, y como respuesta directa a la derrota en el distrito bonaerense y las críticas al armado de Sebastián Pareja, Adorni informó que "la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará" para incluir a nuevos referentes del espacio, y que también debutará mañana por la tarde.

Desde el oficialismo no dieron detalles sobre cómo se extenderá la mesa que ya integraban Karina Milei, Pareja, "Lule" Menem y Martín Menem, y a la que podrían sumarse como miembros plenos los dirigentes del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli.

Jornada de reuniones intensas

El presidente Javier Milei mantuvo ayer la primera reunión de gabinete a las de las 9.30: durante ese intercambio, que duró poco más de dos horas, los funcionarios siguieron de cerca los planteos expuestos por el mandatario y analizaron las alternativas para torcer las voluntades del electorado camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

De esa reunión participaron Francos y los ministros Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) y Patricia Bullrich (Seguridad), quien llegó más tarde porque estaba con una actividad de su área.

Milei sometió a su gabinete a trabajar doble turno, ya que a las 16:30 volvieron todos a reunirse, con la inclusión del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había pasado la mañana relevando la dura reacción de los mercados tras la derrota libertaria, expresada en la caída de acciones y suba del dólar y el Riesgo País.

Al término de la primera reunión de Gabinete, Milei recibió a los representantes del BID junto a Caputo, Francos y Quirno, y se fotografió con el equipo detrás de la motosierra dorada que adorna la mesa de su despacho.

