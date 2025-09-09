Un año más, el grupo "Unidos por el Milagro" le servirá la cena a peregrinos de La Puna y solicita donaciones

En tiempos de la celebración del Señor y la Virgen del Milagro, aflora el costado más solidario de los salteños y en este caso, una vez más, el grupo "Unidos por el Milagro" realizará una cena para peregrinos de La Puna, como hace 13 años. Para poder asistir a cerca de 500 fieles, necesitan donaciones.

Claudia Farías, integrante de "Unidos por el Milagro", contó a El Tribuno sobre este compromiso que llevan: "Surgió hace 13 años desde que estamos trabajando con los peregrinos de La Puna. Ahora estamos sirviendo la cena que consiste en un plato de milanesas, arroz y papas. Los esperamos en Ingeniero Maury".

Además del plato principal habrá otras opciones: "También preparamos sopa y este año pusimos una olla más de guiso porque mucha gente no tiene ánimos de cenar después de tanto peregrinar y busca un plato más liviano. La idea es sumar un poquito más".

Rumbo a Ingeniero Maury

El viernes 12 a la mañana, alrededor de 19 personas se desplazan en diferentes vehículos y un camión rumbo a Ingeniero Maury, ubicado en la localidad de Campo Quijano (a 36 kilómetros de la capital salteña). Allí arman los gazebos, mesas y sillas y comienzan a preparar los platos, pero también la merienda: "Brindamos té, café, mate, bollos y alguna otra asistencia, como agua caliente y para que la gente pueda higienizarse los pies", dijo Claudia.

"Allá, en Ingeniero Maury, terminamos de preparar todo cerca de 500 platos", agregó.

¿Qué tipos de donaciones necesitan? "Carne para las milanesas, agua, frutas (banana, manzana, pera, etc) y todo lo que quieran donar para el guiso, sopa o merienda. Todo es bienvenido. También llevamos calzados, medias, alpargatas, para alivianar la camina".

Las donaciones se reciben hasta el jueves 11 a la tarde. "Esa jornada, a la noche, dejamos todo preparado. Si alguien generosamente quiere colaborar con un vehículo, bienvenido sea".

Para acercar las donaciones

Claudia Farías indicó que las donaciones pueden llevarse a la calle Superi 175 del barrio Mosconi o bien a manz 362A, casa 5 (barrio Lugones), de donde va a partir el camión rumbo a Ingeniero Maury.