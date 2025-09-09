El FMI respaldó el programa de Caputo y Milei tras la dura derrota electoral: "Estrecho compromiso"

En un fuerte gesto de respaldo tras la dura derrota electoral del oficialismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a ratificar su apoyo al programa económico del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo. La vocera del organismo, Julie Kozack, aseguró que el staff está "estrechamente comprometido" con las autoridades argentinas.

El mensaje, publicado en la red social X pasadas las 16:50 de este martes, llega en un momento de máxima tensión política y financiera, con el dólar al alza y los bonos en caída. Según supo Noticias Argentinas, el respaldo del FMI es una señal clave para intentar calmar a los mercados, que reaccionaron con pánico al resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Economía no tardó y retuiteó el mensaje de la vocera expresando el apoyo hacia el programa económico y a su vez un respaldo hacia el acuerdo sellado por un total de US$20.000 millones en abril de este año.

Respaldo al ancla fiscal y al marco cambiario

Kozack fue explícita en su apoyo a los pilares del plan de Caputo, que anoche tuiteó que "nada va a cambiar" en lo económico.

"Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral", completó la vocera del Fondo.

El respaldo del organismo se da mientras el Gobierno intenta reordenarse políticamente, con la creación de una "mesa política nacional" y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para contener la crisis.

A su vez, el Ejecutivo se encuentra en un escenario donde pareciera que los mercados le soltaron la mano durante el inicio de la semana, cuando el dólar oficial llegó a posicionarse en el techo de la banda, rozando los $1.460. En ese mismo panorama, los bonos y acciones del país transitaron un “lunes negro” como producto del revés electoral sufrido por el Gobierno.

A pesar de haber obtenido ese arranque, la divisa norteamericana logró estabilizarse durante la rueda de hoy, cerrando en los $1.425, y las acciones rebotaron hasta 6,4% en la Bolsa de Nueva York, al igual que los bonos.