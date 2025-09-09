Feriantes piden ser reubicados y cortan la calle San Martín: caos total en el tránsito en pleno microcentro

Feriantes artesanos y vendedores de comida se manifestaron esta tarde en la intersección de las calles San Martín y Córdoba, bloqueando el tránsito por varias horas. El grupo, compuesto por al menos 100 personas, exige ser reubicado a lugares más transitados, ya que los nuevos sectores que les fueron asignados no cumplen con las condiciones necesarias para que puedan trabajar.

Según los manifestantes, el lugar donde fueron reubicados, entre San Juan, Lerma y Mendoza, es inseguro y tiene poco flujo de personas, lo que les impide vender sus productos. "Queremos trabajar, pero en este lugar nadie viene, no podemos vender", expresó una de las feriantes. Además, señalaron que ya han invertido en los productos y han pagado los costos requeridos por la Municipalidad, que ascienden a 121.850 pesos, además de un seguro individual por cada uno.

Los artesanos y vendedores aseguran que la reubicación les ha traído pérdidas económicas y afirman que, a pesar de pagar por los permisos y el seguro, no tienen la posibilidad de generar ventas en el lugar asignado. "Decidimos cortar la calle y hacer escuchar nuestro reclamo", dijo otro manifestante.

En diálogo con El Tribuno, los feriantes informaron que la Municipalidad les ha concedido una reunión para mañana, con la esperanza de encontrar una solución. "Queremos trabajar, no podemos seguir así", aseguraron.

En años anteriores, los feriantes siempre han estado ubicados en los laterales de la calle San Martín, donde afirmaron tener mayor visibilidad y afluencia de clientes. Sin embargo, en esta ocasión fueron reubicados, lo que ha causado el malestar del grupo que pide una pronta respuesta.



