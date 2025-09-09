Una ola de robos preocupa a los comerciantes de Metán

Desde hace tiempo vecinos y comerciante de Metán vienen expresando su preocupación por una preocupante ola de robo e inseguridad.

En la madrugada de hoy los denominados “rompevidrieras” destruyeron el vidrio del denominado autoservicio “Libertad”, ubicado en la avenida Libertad, en la zona norte de la localidad, y se llevaron distintos elementos que lograron sacar por esa rotura. La maniobra de los delincuentes quedó registrada en las cámaras de seguridad.

“Estoy muy molesto por la inseguridad que hay porque la semana pasada los chicos vinieron a abrir el negocio a las 8 de la mañana y se dieron con que habían roto una ventana, también con una piedra, y se llevaron toda la mercadería que estuvo a su alcance. No hice la denuncia, porque necesitas al menos dos horas para que te la tomen. No es la primera vez que nos roban y nos generan estos daños materiales también”, dijo Aldo Teseyra, propietario del comercio.

“No hace ni una semana, porque eso pasó el jueves, ahora nos robaron otra vez y se llevaron cosas que sacaron nuevamente por la rotura, pero esta vez si hice la denuncia correspondiente”, destacó.

“Basta de robos e inseguridad”

En la madrugada de ayer delincuentes rompieron la vidriera de una sucursal de la verdulería “Los dos hermanos”, que se encuentra ubicada en la intersección de las calles Lavalle y Mitre.

Arrojaron un pedazo de un bloque, destruyeron el vidrio y se llevaron vasos, termos y pavas eléctricas, entre otros elementos.

Damián Mamaní, el propietario, indignado por la situación, en la mañana de hoy colocó varios carteles en otro local, en el que también sufrió robos, que está ubicado frente al hospital Del Carmen, que decían “basta de robos e inseguridad”, “basta de hacernos daño” y “a los comerciantes quién los cuida”.



